'चोरांना चोरलेला माल....', सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान, 'जर उशीर होणार असेल तर धनुष्यबाण...'

चोरी झालेला माल चोरासकट पकडला गेला आहे. निकाल लागेपर्यंत किंवा उशीर होत असेल चोरीचा माल वापरु तरी देऊ नका असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर टीका करताना ते गोठलेल्या मनाचे आहेत असंही म्हटलं. गोठ्यातील जनावरंही माणसाच्या उपयोगाची असतात असा टोला त्यांनी लगावला आहे. तसंच टायगरचा ऑपरेशन करणारा अजून जन्माला आलेला नाही. वाघनखं बाहेर काढली तर हे सगळे परत सूरत, गुवाहाटीला जातील असं सुनावलं आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर ते म्हणाले की, "मुळात केस व्हायलाच नको होती. आमच्याकडे निवडणूक आयोग घटना आहे की नाही तपासतं. पण गुजरातमध्ये 6 कागदावर असलेले पक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे करोडो रुपये आहेत, त्यांची निवडणूक आयोग नोंद , घटना तपासात आहेत का ? या कागदी पक्षाकडे 620 कोटींची मालमत्ता आहे. इतकी मालमत्ता जमा कऱणाऱ्यांची घटना तपासली का? ज्याप्रकारे कारभार सुरु आहे ते पाहता चार वर्ष निघून गेली. यादरम्यान दोन मोठ्या निवडणका झाल्या, पालिका निवडणूक झाली, जिल्हा परिषद झाल्या. अंदाधुंद कारभार सुरु आहे. तारीख पे तारीख सुरु आहे".
आम्हाला चिन्ह नाव मिळावं ही आमची मागणी आहे, हे खरं आहे. निकालाला उशीर लागत असेल तर चिन्ह तात्काळ गोठवा असं आम्ही सांगितंल आहे. यांनी याचा दुरुपयोग करुन सत्ता मिळवली. चोरी झालेला माल चोरासकट पकडला गेला आहे. निकाल लागेपर्यंत किंवा उशीर होत असेल चोरीचा माल वापरु तरी देऊ नका असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ते गोठलेल्या मनाचे आहेत. गोठ्यातील जनावरंही माणसाच्या उपयोगाची असतात, या चोरांना धनुष्यबाणावर बोलण्याचा अधिकार नाही अशी टीका त्यांनी एकनाथ शिंदेंवर केली.
विशाखा राऊतांची लढाई न्ययाालयात लढू, त्यातही 10-15 वर्ष जातील. आमचे नगरसेवक रद्द करत असताना त्यांच्यावरील केसेसचा मात्र निकाल का लागत नाही. आम्ही दुकानातून घेतले असे नाही. आमच्या बाबतीत मात्र दणादण निर्णय घेतले जात आहेत. ही बेबंदशाही एकतर्फी सुरु आहे. ज्यांच्यावर आक्षेप आहेत, त्या त्यांच्या नगरेसवकांचे पदही रद्द झाले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सणांमध्ये जातीय दंगलीचा डाव आहे. मुंबईतली लालबाग, माझगावमधील दोन घटना कशा घडल्या, कुणी घडवल्या यासंदर्भात माहिती दिली नाही. हे लोक बाहेरून येऊ कसे शकतात ?काही करून गेले आणि तुम्हाला काहीच माहिती नाही ? त्यांचे पाठीराखे, पुरस्कर्ते शोधावे लागतील. जनतेसमोर आणून शिक्षा करावी लागेल. हे पहलगाम नाही. मुंबईतील मधला भाग आहे. बाहेरचे लोक आले आणि करुन गेले असं कसं होईल अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.