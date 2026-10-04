/१३ कोटी मतदार यादीतून वगळले, संपूर्ण महाराष्ट्राची लोकसंख्या..., गर्जना मोर्चेतून उद्धव ठाकरेंचे मोठं वक्तव्य

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गर्जना मोर्चा काढला होता. यावेळी ठाकरे बंधूसह महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेतेही या मोर्चात सहभागी होते. यावेळी भाषण करताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
गर्जना मोर्चेतून उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सोबत आलेल्या सर्व राजकीय पक्षातील नेत्यांना आणि जनसागराचे आभार मानतो. कारण हा लढा कोणत्या एका पक्षाचा, जातपात धर्माचा नाही. हा लढा आपल्या देशाच्या म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्याचा आहे. मला आठवतं तुम्हालाही आठवत असेल पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेत तेव्हा त्यांनी एक घोषणा केली होती, मेक किंग इंडिया. आम्हाला मान्य आहे. पण मेक किंग इंडियामध्ये हुकुमशाह बनणार असेल त्याला या देशातच गाडून टाकण्यासाठी आज आम्ही उभे राहिलो आहोत. बाकी सगळं मेक किंग इंडिया ठीक आहे. पण मेक किंग इंडियाच्या नावाखाली तुम्ही हुकुमशाह बनत असाल, तर तुमची हुकूमशाही आम्ही गाडून टाकण्यासाठी एकत्र आले आहोत.
ते पुढे म्हणाले की, राज ठाकरेंनी सांगितलं आपल्या राज्यातील दोन कोटी मतदार वगळले गेलेत. संपूर्ण देशात एकूण किती मतदार वगळले गेले आहेत, तुम्हाला माहितीय का? अख्खा देशात अचानक १३ कोटी मतदार वगळून टाकले आहेत. १३ कोटी म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लोकसंख्या यांनी देशातील मतदार यादीतून वगळून टाकली आहे. बंगालमध्ये ३० लाख आणि तामिळनाडूमध्ये ७० लाख वगळले आहेत. विशेष म्हणजे बंगालमध्ये जे मतदार वगळले.
विशेष म्हणजे बंगालमध्ये जे मतदार वगळले गेले, सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यातले काही वैध झालेत. आता तिकडे पोटनिवडणूक आहे. या मतदारांना पोटनिवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून तात्काळ सुनावणीसाठी यांचे अर्ज सुप्रीम कोर्टात गेले. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ उत्तर दिले की, ऐकू ना. ही निवडणूक परवा 6 तारखेला होत आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, फक्त पोटनिवडणूक आहे, आम्ही 5 तारखेला सुनावणी घेऊ. उद्या सुनावणी घेणार आहे की नाही, अजूनदेखील ठरलेले नाही. जर निर्णय हो दिला, तर परवाच्या निवडणुकीत हे मतदार मतदान करू शकणार आहेत का? याचा अर्थ यांनी सर्व संस्था आपल्या सोबत घेतल्या आहेत.
जे इथले स्थानिक पातळीवर वैध अवैध पातळीवर ठरवण्याचा अधिकार दिल्लीत आहे. बीएलओ वगैरे जाणार. ते ज्ञानेश कुमार ठरवणार? देश काय ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्ञानेश कुमारांची नेमणूक पक्षपातीपणाने केली आहे. ज्ञानेश कुमार उद्या निवृत्त झाले तरीही त्यांच्या वर कोणतीही कारवाई होणार नाही. ही कोणती लोकशाही आहे. जर पंतप्रधानांना तसं संरक्षण नसेल, तर ज्ञानेश कुमारांना का आहे. चोरी केलीस तरी काही नाही पोलीस आपलंच आहे. नेमणूक पक्षपातीपणने, शिवाय संरक्षणही आहे. हा मनमानीपणा सहन केला जाणार नाही.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, भाजपला सरकार चालवता येत नाही. ज्या पद्धतीने तुम्ही सरकार चालवत आहात, ते सूड उगवणे आहे. काल ठाण्यात आमच्या पूर्णेकरांची हत्या झाली. पोलीस काय करतायेत, कुठे आहेत गृहमंत्री, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला.