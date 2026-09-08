राज्यात ऑपरेशन टायगर 4 ची तयारी सुरु? उद्धव ठाकरेंनी एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाले 'जर...'

राज्यात आगामी काही दिवसात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगर होणार असल्याच्या चर्चा सुरु आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी यासंदर्भात केलेल्या विधानामुळे या चर्चांना उधाण आलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरेच्या खासदार, आमदारानंतर नगरसेवक देखील शिवसेना शिंदे गटात पक्षप्रवेश करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यावर उद्धव ठाकरेंनीही भाष्य केलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर पत्रकार परिषद घेतली असता त्यांना ऑपरेशन टायगरसंदर्भात विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी टायगरचा ऑपरेशन करणारा अजून जन्माला आलेला नाही असं म्हटलं. ते म्हणाले की, "ऑपरेशन टायगर वैगेरे काही नाही. टायगरचं ऑपरेशन करणारा अजून जन्माला आलेला नाही. वाघनखं बाहेर काढली तर हे सगळे परत सूरत, गुवाहाटीला जातील".
"येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये राज्यात ऑपरेशन टायगर -4 दिसणार. शिवसेना ठाकरे गटाचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात आहेत. लवकरच ते शिंदे गटात पक्षप्रवेश करतील. शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक देखील शिंदे यांच्या संपर्कात आहे. आमदार झाल्यानंतर नगरसेवक देखील शिंदे गटात पक्ष प्रवेश करतील," असा दावा मुरजी पटेल यांनी केला आहे.
दरम्यान या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी इतर अनेक मुद्द्यांवरही भाष्य केलं. सणांमध्ये जातीय दंगली घडवण्याचा डाव असल्याचं ते म्हणाले आहेत. "सणांमध्ये जातीय दंगलीचा डाव आहे. मुंबईतील लालबाग, माझगावमधील दोन घटना कशा घडल्या, कुणी घडवल्या यासंदर्भात माहिती दिली नाही. हे लोक बाहेरून येऊ कसे शकतात ?काही करून गेले आणि तुम्हाला काहीच माहिती नाही ? त्यांचे पाठीराखे, पुरस्कर्ते शोधावे लागतील. जनतेसमोर आणून शिक्षा करावी लागेल. हे पहलगाम नाही. मुंबईतील मधला भाग आहे. बाहेरचे लोक आले आणि करुन गेले असं कसं होईल".
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर ते म्हणाले की, "मुळात केस व्हायलाच नको होती. आमच्याकडे निवडणूक आयोग घटना आहे की नाही तपासतं. पण गुजरातमध्ये 6 कागदावर असलेले पक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे करोडो रुपये आहेत, त्यांची निवडणूक आयोग नोंद , घटना तपासात आहेत का ? या कागदी पक्षाकडे 620 कोटींची मालमत्ता आहे. इतकी मालमत्ता जमा कऱणाऱ्यांची घटना तपासली का? ज्याप्रकारे कारभार सुरु आहे ते पाहता चार वर्ष निघून गेली. यादरम्यान दोन मोठ्या निवडणका झाल्या, पालिका निवडणूक झाली, जिल्हा परिषद झाल्या. अंदाधुंद कारभार सुरु आहे. तारीख पे तारीख सुरु आहे".
उशीर लागत असेल तर चिन्ह तात्काळ गोठवा
आम्हाला चिन्ह नाव मिळावं ही आमची मागणी आहे, हे खरं आहे. निकालाला उशीर लागत असेल तर चिन्ह तात्काळ गोठवा असं आम्ही सांगितंल आहे. यांनी याचा दुरुपयोग करुन सत्ता मिळवली. चोरी झालेला माल चोरासकट पकडला गेला आहे. निकाल लागेपर्यंत किंवा उशीर होत असेल चोरीचा माल वापरु तरी देऊ नका असं त्यांनी म्हटलं आहे.