राज ठाकरेंसाठी महाविकासआघाडी सोडणार? उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेमुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Uddhav Thackeray On Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंची युती हा इंडिया आघाडीचा विषय नाही असं वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केलंय. ठाकरेंच्या युतीबाबत इंडिया आघाडीत कुणाला आक्षेप नाही असा दावाही राऊतांनी केला आहे. तसंच राज ठाकरेंनी कधीही परप्रांतियांविरोधात भूमिका घेतली नाही असंही राऊतांनी स्पष्ट केलंय. महाराष्ट्रात मराठी बोलण्यास नकार दिल्यानंतरच भडका उडतो असं राऊतांनी सांगितले. यावेळी राऊतांनी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूचं उदाहरण दिलंय.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची युती काँग्रेसला फारशी रुचलेली नाही. राज ठाकरे हे काँग्रेसच्या विचाराचे नाहीत असं काँग्रेस नेते खासगीत सांगतात. पण आत्ताच काँग्रेस आपले पत्ते उघड करत नाहीये. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्यानं महायुतीतल्या कुणाकुणाचा जळफळाट होतोय त्याचा आनंद बहुतेक काँग्रेस घेताना दिसतेय. शरद पवारांनीही संजय राऊतांच्या वक्तव्याला फारसं गांभीर्यानं घेतलेलं नाही. जेव्हा निवडणुकीबाबत चर्चेला बसू तेव्हा सगळं काही स्पष्ट होईल असं पवारांना वाटतंय. आताच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या युतीवर काहीच बोलायला तयार नाही.
इंडिया आघाडीबाबत आता तरी विचार करण्याची वेळ नाहीये. कारण राष्ट्रीय स्तरावरच्या निवडणुकांना अजून साडेचारवर्ष आहेत. राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंशी युती केली तरी ते दोघंच लढण्य़ाच्या मानसिकतेत आहेत. मुंबईत त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एसपीचं त्रांगडं नकोय...मुंबईत मविआ वेगवेगळी लढणार आणि महाराष्ट्रात एकत्र लढणार हा विचारही न पटणारा आहे. त्यामुळं राज-उद्धव ठाकरे युती महाविकास आघाडीच्या मुळावर तर येणार नाही ना अशी चर्चा आता सुरु झालीये.