महाराष्ट्राचे नाही तर देशाचे राजकारण बदलणार? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करणार आणि...

Uddhav Thackeray On Vice President election : उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार हे आता जवळपास स्पष्ट होत आले आहे. विरोधकांकडं आवश्यक संख्याबळ नसतानाही इंडिया आघाडीनं निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. इंडिया आघाडीनं बी. सुदर्शन रेड्डी यांना रिंगणात उतरवलं. निवडणूक होणार अशी चिन्हं दिसताच बहुमत असतानाही भाजपनं या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. अशातच उद्धव ठाकरे यांनी उपराष्ट्रपती निवडणुकीत संख्याबळ नसतानाही चमत्कार घडू शकतो असे विधान केले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असल्यानं जास्तीत जास्त मतं आणि विरोधकांचाही पाठिंबा महाराष्ट्रातून मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नही सुरु केले आहेत. फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना फोट करुन राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देण्याची विनंती केल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलंय. शिवाय राजनाथसिंह यांचाही फोन येऊन गेल्याचं त्यांनी सांगितलंयं. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सुरुवातीलाच इंडियाची भूमिका तिच आपली भूमिका असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलंय.
उपराष्ट्रपती पदाचे विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांनी शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की देशावर प्रेम करणाऱ्यांनी रेड्डी साहेबांना निवडून द्यावे असे आवाहन केले. उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देणाऱ्या जगदीप धनखड यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, उपराष्ट्रपती अचानक गायब झाले, म्हणूनच ही निवडणूक होत आहे. आपल्याला अशा उपराष्ट्रपतीची गरज आहे जो संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करेल.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "देशावर प्रेम करणारे एनडीए खासदार रेड्डींना मतदान करू शकतात. कोणताही चमत्कार घडू शकतो. देशावर प्रेम करणाऱ्यांनी रेड्डी साहेबांना निवडून द्यावे. मी रेड्डी साहेबांना पाठिंबा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करेन असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांच्या पाठिंब्याशिवाय माझ्या उमेदवारीवर विरोधी पक्षात एकमत शक्य झाले नसते. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रेड्डी यांच्या विरोधात उभे आहेत. तामिळनाडूचे असलेले राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत आणि ते मुंबईचे मतदार आहेत. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन करून राधाकृष्णन यांना पाठिंबा मागितला होता.
उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (यूबीटी) आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी (सपा) हे पक्ष अखिल भारतीय आघाडीचा भाग आहेत. अशा परिस्थितीत, दोन्ही पक्षांनी बी सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा आधीच केली आहे. जगदीप धनखड यांनी 21 जुलै रोजी अचानक आरोग्याच्या कारणास्तव उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली. यासाठी 9 सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सीपी राधाकृष्णन यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे.