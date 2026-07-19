उद्धव ठाकरे यांचे भाजपला ओपन चॅलेंज! शिवाजी पार्कमधील आंदोलनात केली मोठी घोषणा

Shivsena UBT Protest In Mumbai Support Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. उद्धव ठाकरे दादरमधील शिवतीर्थ अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये वांगचुक यांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला. यावेळी घेतलेल्या जाहर सभेत महाराष्ट्रात मोठं आंदोलन उभं करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
शिवाजी पार्कमधील आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंनी भाजपला थेट आव्हान दिले. वन नेशन वन इलेक्शन उद्या जाहीर करा.आम्ही निवडणुकीसाठी तयार आहोत असं थेट आव्हान ठाकरेंनी भाजपला दिले.नेशन म्हणजे काय आते हे आता दाखवून द्यायच आहे. राष्ट्राची ताकद सत्ताधा-यांना दाखवून देण्याची संधी आलेली आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला.
उद्धव ठाकरेंनी मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानातून केंद्र सरकारवह हल्लाबोल केला. हा लढा सरकार बदलण्यासाठी आहे. एकट्या सोनम वांगचुक यांचा लढा नाही. सरकार बदलेपर्यंत आग कायम ठेवा, असं आवाहन त्यांनी तरुणांना केलंय. भारतावर हल्ला करणा-या पाकिस्तानसोबत चर्चा करता. तर वांगचुकसाठी का करीत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या ही शुल्लक गोष्ट आहे. हा लढा आता जे सरकार रोजी रोटी देऊ शकत नाही त्याच्याविरोधात आहे. सरकार बदलण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मी नेतृत्व नाही तर तुम्ही सगळे नेते व्हायला पाहिजे म्हणून आलो. ही आग सरकार बनेपर्यंत टिकणार की नाही. या आगीत सरकार भस्म झाले पाहिजे. हा लढा सोनम वांगचुक यांचे नाही तर तुमचे भवितव्य चोरले आहे त्याविरोधात आहे.
दिल्लीत जणू काही युद्धाची तयारी झाली आहे. सैन्य आणत आहेत जणू काही अणु बॉम्ब आणतील. तुमच्या बुडाला अणुबॉम्ब लागला आहे. जर नीट तयारी केली असती तर हा आणू बॉम्ब लागला नसता अशी टीका केली. काल मी नागपूर ला गेलो होतो तिकडे संघाचे कार्यालय आहे. त्यांच्या संघाने स्टेटमेंट केले आहे की पाकिस्तान सोबत चर्चा केली पाहिजे. जो पाकिस्तान अतिरेकी हल्ला करतोय त्याच्या सोबत चर्चा सुरू केली पाहिजे. भागवत म्हणतात आपण हिटलर सारखे नाही. पाकिस्तान सोबत चर्चेची तयारी आहे मग वांगचुक सोबत का नाही? जो बळी घेतोय त्याच्यासोबत चर्चा आणि काळजी घेतोय त्याच्या सोबत चर्चा का नाही? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
मेलोडी खाओ खुद जान जाओ... तिकडे चॉकलेटच्या गोळ्या आणि तरुणांना बंदुकीच्या गोळ्या असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान ननेंद्र मोदींवर निशाना साधला आहे. भाजपचा जन्म झाला त्यात पापी आम्ही सुद्धा होतो. अण्णा हजारे आंदोलनाला बसले होते तेव्हा काय प्रसिद्धी मिळाली. तेव्हा अण्णांना देश द्रोही म्हटले नव्हते. अण्णा काय म्हणत आहेत ते जाणण्यासाठी मनमोहन सरकारने माणूस पाठवला होता. मग ही माणुसकी या मोदी सरकार मध्ये का नाही? अरे काय अतिरेक्याला उचलत आहात. चादर कशाला पाहिजे वांगचुक याना जरी झाकले असले तरी पाप झाकू शकत नाही. मोदी सरकारने दूत का पाठवला नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांना काय सोनं लागला आहे का असला सवाल ठाकरेंनी उपस्थित केला.