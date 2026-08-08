'कोर्टाला धमकी देत आहेत का? मोदी आणि शाहांना...', 'सुनावणी सुरु असताना' असा संदर्भ देत संतापले उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह नेमकं कोणाचं यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या आठवड्यातील बुधवारी आणि गुरुवारी या संदर्भात दोन्ही पक्षांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली. आता पुन्हा पुढील आठवड्यात या संदर्भात सुनावणी पार पडणार आहे. या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबद्दल शिवसेना UBT पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचं निवासस्थान असेलल्या मातोश्री येथे याबाबत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध विषयांवर भाष्य केलं.
शिवसेना UBT पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या केसची सुनावणी सुरू झाली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे मी बोललो नाही. संविधान प्रामणे निकाल लागावा अशी मागणी आहे आणि विश्वास आहे.
परंतु वातावरण पाहिल्यानंतर बोलावंसं वाटत आहे की, आपल्या देशात मतलबी वारे सुरू आहे. विरोधातले सत्ताधारी पक्षात हातात आणि त्यांना वाटत की विरोधकांची ताकद कमी होत आहे. परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. Genz यांनी सरकारला गुडघ्यावर कसे आणले सध्या याची चर्चा सुरू आहे. या पिढीला आधार देण्याऐवजी त्यांना निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. एवढे केल्यानंतर पंतप्रधानांची बोलण्याची तयारी नाही गृहमंत्र्यांची हिम्मत नाही. संपूर्ण देश उत्तर मागत आहेत. सर्व सिस्टम बदलली पाहिजे'.
उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत पुढे म्हणाले की, 'भाजप कडे वॉशिंग मशीन आहे कोणीही कितीही गुन्हे करा ते धुतले जातात. पंतप्रधान तरुणांना भेटत नाही मध्यरात्री फ्रेंड म्हणून इन्स्टाग्रामवर संदेश देतात. जेव्हा मी फेसबुक लाइव्ह करत होतो तेव्हा उपदेश देत होते आणि आता इंस्टाग्राम वर सरकार चालवावी लागत आहे. जे काँग्रेसला जमले नाही ते यांनी करून दाखवले. काँग्रेसने कधी एवढे शिव्या ऐकल्या नसतील ज्या त्यांच्या वाटेला आहे. शिवसेनेचे गद्दार खासदार पंतप्रधानांना जाऊन भेटले, त्यांना मोदी भेटतात त्यांना भेटायला अमित शाह यांना सुद्धा वेळ आहे. मोदी या गद्दारांना सांगतात की भिऊ नका मी तुमच्या पाठीशी आहे. हे वाक्य खरं तर त्यांनी तरुणांना सांगायला हवे होते की मी तुमच्या पाठीशी आहे परंतु या विद्यार्थ्यांना उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधानांना वेळ नाही'.
शिवसेना UBT च्या फुटीर खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली यावरून उद्धव ठाकरे संतापले. ते पत्रकार पर्सिषदेत म्हणाले की, '6 खासदार फोडून महिना झाला आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या प्रमाणे निर्णय दिला आहे. सुनावणी सुरू असताना या गद्दारांनी त्यांना भेटण्याचे कारण नेमकं काय? तुम्ही कोर्टाला धमकी देत आहात का? अमित शहा आणि मोदींना भेटले म्हणजे धमकी वाला संदेश नेमका कोणाला दिला? सुप्रीम कोर्टात ही सर्व कागद दाखवून विचारा नेमके हे प्रकार कश्यासाठी होत आहेत. इतर होणाऱ्या गद्दारांना पण हा संदेश दिला आहे का? गद्दारीचा व्हायरस लोकशाहीचा हत्या करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर हा विषय नकी मांडणार आहे. मोदींकडे का धावपळ होते याची उत्तर दिले पाहिजे. ज्यांना ज्यांना संविधानांवर प्रेम आहे त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे'.