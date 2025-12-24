English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Thackeray Yuti : 'युती झाली, आता एकच विनंती...'; राज ठाकरे यांची महाराष्ट्राला भावनिक साद, पाहा 'तो' क्षण..

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं अधिकृत युतीची घोषणा करण्यात आली. त्या क्षणीची आणखी एक महत्त्वाची घडामोड... 

सायली पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 01:28 PM IST
Thackeray Yuti : 'युती झाली, आता एकच विनंती...'; राज ठाकरे यांची महाराष्ट्राला भावनिक साद, पाहा 'तो' क्षण..
Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti announcement BMC Election 2026 Yuti Latest Updates

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti : संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रतीक्षा लागून राहिलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मुंबईत या युतीची घोषणा करण्यात आली. अतिशय स्पष्ट शब्दांत युतीची घोषणा करत असताना कार्यक्रमस्थळी व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि संजय राऊत यांची उपस्थिती होती. जिथं राऊतांनी कार्यक्रमाची सुरुवात केली तिथं उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला सतर्क करत 'आता चुकलात तर संपलात' असं वक्तव्य केलं. तर एरव्ही आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राज ठाकरे यांनी कार्यक्रमाच्या सांगतेच्या वेळी एका ओळीत साऱ्यांनाच भावनिक साद घातली, ज्यामुळं त्यांच्या या वक्तव्यानं सामान्य नागरिकांसह उपस्थितांचीही मनं जिंकली. 

महत्त्वाच्या नेत्यांनी केलेली अधिकृत घोषणा, जागावाटपाची समीकरणं याबाबतच्या घोषणा आणि माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन सांगता होत असतानाच राज ठाकरे यांनी हाती माईक घेतला आणि 'माझी निघताना फक्त एकच विनंती आहे, ज्यांचं मुंबईवर, महाराष्ट्रावर, मराठी माणसावर प्रेम आहे अशा सर्व आणि पत्रकार बांधवांना, भगिनींनाही विनंती आहे की आमच्या पाठीशी उभे राहा.'

अतिशय हक्कानं आणि तितक्याच विश्वासानं मराठी बांधवांना राज ठाकरे यांनी घातलेली ही साद मनाचा ठाव घेऊन गेली. दरम्यान सांगतेचं हे भावनिक रुप दिसण्याआधी राज ठाकरे यांनी त्यांच्याच शैलीत युतीची घोषणा केली होती. तीसुद्धा एकाच ओळीत. 'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे जाहीर करतो...' असं म्हणत राज ठाकरे यांनी अखेर ते बहुप्रतिक्षित वक्तव्य केलं. 'कोणताही वाद आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा' या आपल्याच वक्तव्याची आठवण करून देत 'तिथूनच आमच्या एकत्र येण्याची सुरुवात झाली होती', असं म्हणत राज ठाकरेंनी सर्वांचच लक्ष वेधलं. 

मुंबईचा महापौर मराठीच होणार... 

'मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार' असं म्हणत राज ठाकरे यांनी युतीची घोषणा करत पत्रकार परिषदेत निर्धाराची भाषा केली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडीओचाही उल्लेख करत त्यांनी कोपरखळी मारली. 'मला वाटतंय की मुख्यमंत्र्यांचा एक व्हिडीओही फिरतोय जिथं ते अल्लाह हाफीज असं म्हणाले आहेत. माझ्याकडे खुप व्हिडीओज आहेत हा...' असं म्हणत ते काय बोलतील यावर माझे व्हिडीओ तयार असतील असा स्पष्ट इशारा राज ठाकरे यांनी दिला. 

 

सायली पाटील

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

