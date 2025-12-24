Thackeray Yuti : ठाकरेंच्या युतीचं नाव काय? शिवसेना UBT कडून खुलासा

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti : हिंदी भाषासक्तीवरून एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंनी अखेर युतीची अधिकृत घोषणा केली आणि महाराष्ट्रात ठाकरे समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. अशा या युतीच्या घोषणेनंतर शिवसेना उबाठा आणि मनसे नेत्यांनीसुद्धा मोठ्या आनंदानं प्रतिक्रिया देत युतीची पुढील समीकरणं कशी असतील यावर वक्तव्य केलं. यादरम्यान झी 24तासशी संवाद साधताना संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शिवसेना UBT च्या युवा नेत्यांनी बरीच महत्त्वाची वक्तव्य केली. हे युवा नेते आणि आमदार म्हणजे वरुण सरदेसाई.
युतीकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असतानाच पुढील वाटचाल कशी असेल असा प्रश्न केला असता त्यावर उत्तर देत सरदेसाई म्हणाले, 'आज सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे ठाकरे बंधूंची अधिकृत युतीची घोषणा. हिंदीसक्तीच्या विरोधातीतल मेळाव्यासाठी हे दोन्ही भाऊ एकत्र आले होते. त्या दिवसापासूनच माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची इच्छा होती की या भेटीचं रुपांतर राजकीय युतीमध्येसुद्धा व्हावं. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होत्या, घोषणेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आणि ठाकरेंनी अचूक राजकीय टायमिंग साधत छान पद्धतीनं युतीची घोषणा केली. कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन याआधीच झालं आहे. त्यामुळं आम्ही आमच्या पक्षाला ज्या जागा आल्या आहेत त्यानुसार राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार कामाला लागू. उमेदवार हा शिवसेनेचा आहे की मनसेचा आहे याचा विचार न करता उमेदवार हा ठाकरेंचा आहे हे पाहून आम्ही काम करणार.'
'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे जाहीर करतो...' असं म्हणत राज ठाकरे यांनी खणखणीत आवाजात युतीची अधिकृत घोषणा केली. यानंतर 'आघाडी किंवा युतीला एक नाव दिलं जातं, या युतीला आगामी काळात काय नाव असेल?', असा प्रश्न विचारला असता, 'नावाची गरज तेव्हा पडते जेव्हा आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं अस्तित्वं नसल्यासारखं वाटतं. ठाकरे हेच अस्तित्वं आहे आणि याला कशाला कोणत्या नावाची गरज आहे?', असं सूचक वक्तव्य करत ही ठाकरेंचीच युती असेल याकडेच सरदेसाई यांनी लक्ष वेधलं.
युतीची घोषणा झाली मात्र जागावाटपाचं समीकरण अद्यापही गुलदस्त्यात असलं तरीही काय निकषांवर जागावाटप झालं, याबाबतचाही खुलासा सरदेसाईंनी केला. जागावाटपाच्या समीकरणाविषयी विचारलं असता, दोन्ही पक्षांना अतिशय सन्मानपूर्वक जागावाटप झालं असून उद्धव ठाकरेंना शिवसेना (उबाठाकडे) कोणत्या जागा आहेत हे माहितीये, राज ठाकरेंनाही मनसेच्या जागांची कल्पना आहे. त्यामुळं एकमेकांचं मताधिक्य पाहून, चांगला उमेदवार आणि प्रभागांमधील आरक्षणाची आकडेवारी, निकाल आणि सध्याटची राजकीय परिस्थिती पाहून हे जागावाटप झाल्याची अतिशय महत्त्वाची माहिती वरुण सरदेसाई यांनी दिली.