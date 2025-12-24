Nashik Election Shivsena- MNS : ठाकरे बंधूंचा महाराष्ट्रातील जागावाटपाचा पहिला फॉर्म्युला जाहीर; पाहा गोळाबेरीज...

Shivsena MNS Yuti Nashik Municipal Corporation Election Seat Allotment: ठाकरेंच्या युतीची अधिकृत घोषणा झाली आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय. वर्तुळात अनेक नव्या समीकरणांची चर्चाही सुरू झाली. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि ठाकरे कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना उबाठा या पक्षांच्या युतीची घोषणा करताना जागावाटपावर मात्र तिन्ही नेत्यांनी मौन बाळगलं. याचदरम्यान कधी एकेकाळी ठाकरेंची सत्ता असणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या जागावाटपाचा संभाव्य फॉर्म्युला समोर आल्यामुळं ठाकरेंच्या युतीचीच सर्वदूर चर्चा पाहायला मिळत सआहे.
युतीच्या घोषणेनंतर नाशिक शहर मनसे कार्यालयात उभाठा आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे जल्लोष साजरा केला असतानाच युतीचा फॉर्म्युला आणि त्यातील आकडे लक्ष वेधत आहेत. सूत्रांच्या हवाल्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक मनपातील एकूण 122 जागांपैकी 50 जागा मनसेकडे आणि 72 जागा शिवसेनेकडे राहणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
मनसेची नाशिक मनपावर कधीकाळी असणारी सत्ता, पक्षानं त्याकाळात केलेली विकासकामं हा यंदाच्या निवडणुकीत जमेचा मुद्दा ठरु शकतो. याशिवाय नाशिकमध्ये शिवसेनेचाही बालेकिल्ला होता, त्यामुळं या युतीसाठी नाशिक मनपा नवी नाही. मात्र सध्या इथं गेला काही काळ मात्र भाजपचं वर्चस्व असल्यामुळं आता ठाकरे बंधूच्या आणि पर्यायी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोमिलनाचा सकारात्मक परिणाम विजयी आकड्यांमध्ये दिसतो का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.