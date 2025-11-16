English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

फडणवीसांच्या 'जो जिता वही सिकंदर' ला उद्धव ठाकरेंचं प्रतिउत्तर, भाजपवर केली टीका

जो जीता वही सिकंदर असल्याचं म्हणत फडणवीसांनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं होतं, दरम्यान यानंतर सिकंदर बनण्याचं राज काय? असा सवाल करत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर टीका केलीय.

पूजा पवार | Updated: Nov 16, 2025, 10:23 PM IST
फडणवीसांच्या 'जो जिता वही सिकंदर' ला उद्धव ठाकरेंचं प्रतिउत्तर, भाजपवर केली टीका
(Photo Credit : Social Media)

Bihar Elections : बिहारच्या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपलीय. बिहार निवडणुकीत गोलमाल झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला होता. तर जो जीता वही सिकंदर असल्याचं म्हणत फडणवीसांनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं होतं, दरम्यान यानंतर सिकंदर बनण्याचं राज काय? असा सवाल करत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर टीका केलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा सवाल उपस्थित करत सत्ताधा-यांवर निशाणा साधलाय. फडणवीसांनी बिहार निवडणुकीनंतर केलेल्या वक्तव्याचा उद्धव ठाकरेंनी समाचार घेतलाय. बिहारमध्ये सिकंदर बनण्याचं राज काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना केलाय. जो जिता वही सिकंदर असं म्हणत फडणवीसांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला होता.

संभाजीनगरमध्ये भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनीही विरोधकांवर आगपाखड केलीय. बिहार निवडणुकीआधी मविआ नेते आणि राहुल गांधींनी मतदार याद्यांमधला घोळ बाहेर काढला होता. तसंच ईव्हीएमवरही आक्षेप घेतला होता. मात्र, बिहारच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी राहुल गांधी, तसंच महाराष्ट्रातील मविआ नेत्यांवर शरसंधान साधलं. एवढंच नव्हे तर देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंच्या मराठवाड्या दौ-यावरूनही त्यांच्यावर टीका केलीय. कधी नव्हे उद्धव ठाकरेंनी दौरा केल्याचा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी लगावलाय.

हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी खेळी! निवडणुकीआधी महायुती सरकारने उद्धव ठाकरेंना 'त्या' समितीचे अध्यक्ष बनवले

बिहार निवडणुकीत एनडीएला मोठं यश मिळालं. एनडीएनं महागठबंधनचा धुव्वा उडवत एकहाती सत्ता स्थापन केली, मात्र, दुसरीकडे काँग्रेसनं बिहार निवडणुकीतही गोलमाल झाल्याचा आरोप केला. आणि आता उद्धव ठाकरेंनीही बिहारमध्ये सिकंदर बनण्याच्या फडणवीसांच्या वक्तव्यावर सवाल उपस्थित केलाय.

FAQ : 

बिहार निवडणुकीत नेमका निकाल काय लागला?
उत्तर: एनडीएने मोठा विजय मिळवला. नीतीश कुमारांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने महागठबंधनचा एकहाती धुव्वा उडवत स्पष्ट बहुमत मिळवलं आणि सत्ता कायम ठेवली.

देवेंद्र फडणवीसांनी बिहार निकालानंतर काय वक्तव्य केलं?
उत्तर: संभाजीनगरमध्ये भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटनाला बोलताना फडणवीस म्हणाले, “जो जीता वही सिकंदर”. याचवेळी त्यांनी राहुल गांधी आणि महाविकास आघाडी नेत्यांवर हल्लाबोल करत म्हटलं की आता ईव्हीएम आणि मतदार यादीबाबतच्या तक्रारी कुठे गेल्या?

उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांच्या वक्तव्याला काय प्रत्युत्तर दिलं?
उत्तर: उद्धव ठाकरेंनी थेट सवाल उपस्थित करत म्हटलं, “बिहारमध्ये सिकंदर बनण्याचं राज काय?” यामागून त्यांनी भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांवर निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला.

 

About the Author
Tags:
Bihar electionsmarathi newsuddhav thackerayDevendra Fadanvis

इतर बातम्या

पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये 15 वर्षांपासून सॉफ्टवेअर इ...

महाराष्ट्र बातम्या