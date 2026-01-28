Ajit Pawar Passas Away: 'त्यांनी संबंध तुटू दिले नाहीत...'; उद्धव ठाकरेंची भावनिक प्रतिक्रिया

DCM Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने अवघा महाराष्ट्र हळहळला आहे. अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचार सभांच्या निमित्ताने मुंबईहून बारामती दौऱ्यावर निघाले असताना लँडिंगवेळी त्यांचं विमान कोसळून पेटल्याने ही दुर्घटना घडली. यादुर्घटनेत अजित पवारांसह विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. वयाच्या अवघ्या 66 व्या वर्षी दादा काळाच्या पडद्याआड झाले. त्यांच्या अकाळी निधनाने समर्थक तसेच कार्यकर्ता पार खचले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाने पवार कुटुंबासह सर्वपक्षीय नेत्यांवर शोककळा पसरली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही भावना व्यक्त केल्या आहेत.
खंबीर नेता, उमदा सहकारी गमावला!
‘‘एक खंबीर नेता व माझ्या मंत्रिमंडळातील उमदा सहकारी गमावला,’’ अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री राहिले होते. अत्यंत शिस्तप्रिय, आपल्या खात्यावर वचक व अर्थ विभागाचा अभ्यास असणारे ते नेते होते. एक उत्तम सहकारी म्हणून त्यांचे माझे विशेष नाते जमले. अजित पवार हे दिलखुलास होते. मनात येईल ते बोलायचे. ते दीर्घद्वेषी नव्हते. राजकारणात त्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला, तरी त्यांनी संबंध तुटू दिले नाहीत, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले, महाराष्ट्रात अजित पवार हे ‘दादा’ म्हणून लोकप्रिय होते. ते असे अकाली जातील असे वाटले नव्हते. कार्यकर्त्यांना जपणारा नेता म्हणून ते परिचित होते. त्यांच्या जाण्याने राज्यातील नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली. ते सर्वार्थाने ‘दादा’ होते. दादांना माझ्यातर्फे, ‘ठाकरे’ व शिवसेना परिवारातर्फे श्रद्धांजली! अशी भावनिक श्रद्धांजली उद्धव ठाकरे यांनी वाहिली.
एक खंबीर नेता व माझ्या मंत्रिमंडळातील मी उमदा सहकारी गमावला!
मी मुख्यमंत्री असताना अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री होते. अत्यंत शिस्तप्रिय, आपल्या खात्यावर वचक व अर्थ विभागाचा अभ्यास असणारे ते नेते होते. एक उत्तम सहकारी म्हणून त्यांचे माझे विशेष नाते जमले. अजित पवार हे…
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) January 28, 2026
हे ही वाचा: Ajit Pawar: मोदींपासून गडकरींपर्यंत सगळेच हळहळले... अमित शाह तर म्हणाले, 'माझ्या...'; जाणून घ्या कोणत्या नेत्याने काय म्हणालं?
आदित्य ठाकरेंकडूनही आदरांजली
दादांसोबत गेले 5 ते 6 वर्षं काम करण्याची संधी मिळाली… पहिलं सरकारमध्ये आणि नंतर काही दिवस विरोधी पक्षात. त्यांची विधिमंडळ कारभारावर असलेली रुबाबदार पकड आणि प्रेमळ स्वभाव हा आमच्यासारख्या अनेकांना आवडायचा. मी हे विरोधी पक्षात असताना देखील अनेकदा जाहीरपणे म्हटलं होतं. आजची बातमी खरंच धक्का देणारी आहे. अजित दादांना आणि दुर्घटनेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांना विनम्र श्रद्धांजली.
आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज ठाकरे, नितिन गडकरी, देवेद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण, जयंत पाटील, राहुल गांधी, प्रियंका गाधी वाड्रा या राजकीय नेत्यांनी आदरांजली वाहत दुःख व्यक्त केलं आहे.