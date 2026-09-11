उद्धव ठाकरेंचं मिशन 2029... पक्षाकडून 'स्पेशल 40' ची नियुक्ती; यादीत कोणाकोणाचं नाव?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 2029 मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी सुरु केली असून यासंदर्भात नुकत्याच पक्षामध्ये संघटनात्मक नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं राज्यातील 48 पैकी 40 लोकसभा मतदारसंघनिहाय संपर्कप्रमुखांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. आमदार, माजी आमदार, नगरसेवक, माजी नगरसेवक, पदाधिकारी तसेच युवा चेहऱ्यांचा या संपर्कप्रमुखांच्या यादीत समावेश आहे. मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघांसह ठाणे, जळगाव वगळता सर्व मतदारसंघांची जबाबदारी विविध पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली.
आगामी निवडणुकीला तीन वर्षाचा कालावधी असला तरी पक्षाने मतदारसंघनिहाय संघटन मजबूत करण्यावर लक्ष दिल्याने संघटनात्मक बैठका, पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय व बूथस्तरावरील बांधणीला वेग येण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी उपनेत्यांवर जिल्हानिहाय जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे तर काही ठिकाणी विधानसभानिहाय जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
संपर्क उपनेत्यांवर विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार पक्षाचे संपर्क उपनेते रवींद्र मिर्लेकर (नाशिक, दिंडोरी लोकसभा), नितीन बानुगडे-पाटील (सातारा, सांगली) आणि नितीन देशमुख (बुलढाणा, अकोला, अमरावती) यांच्याकडे संबंधित जिल्हे आणि लोकसभा जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ठाण्यात विधानसभानिहाय जबाबदारी देण्यात आली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामधून ठाकरेंनी विश्वासाच्या लोकांवर पक्षाच्या संपर्कप्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. उपनेते गुरुनाथ खोत यांच्याकडे मिरा-भाईंदर, ओवळा-माजीवडा विधानसभा तर आदित्य शिरोडकर यांच्याकडे ठाणे, कोपरी-पाचपाखाडी, ऐरोली, बेलापूर विधानसभांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
2024 च्या लोकसभेला मशाल चिन्हावर लढूनही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 9 खासदार निवडून आणत मोठं यश मिळवलं होतं. मात्र त्यापैकी 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने आता ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये लोकसभेचे तीनच खासदार आहेत. त्यामुळे तळगाळात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ठाकरेंनी 2029 साठी आतापासूनच तयारी सुरु केल्याचं दिसत आहे.
सुषमा अंधारे (सोलापूर, माढा)
वरुण सरदेसाई (कल्याण, भिवंडी)
बबनराव थोरात (हिंगोली)
अरुण दुधवडकर (कोल्हापूर)
संजय सावंत (बारामती)
अशोक धात्रक (धुळे)
गुलाबराव वाघ (रावेर)
सुनील शिंदे (अहिल्यानगर, शिर्डी)
मुकेश साळुंके (नंदुरबार)
प्रदीप बोरकर (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)
संजय कदम (रायगड-पेण विधानसभा वगळून)
प्रसाद भोईर (मावळ-पेण विधानसभेसहित)
विलास पोतनीस (पालघर)
सचिन पडवळ (पुणे)
किरण तावडे (शिरूर)
उदय दळवी (सातारा)
स्वप्नील पुंजिर (सांगली)
महेंद्र इंदूलकर (हातकणंगले)
आशीष चेंबूरकर (छत्रपती संभाजीनगर)
सुनील पाटील (जालना)
सुनील काटमोरे (धाराशिव)
किशोर पोतदार (नांदेड)
प्रदीपकुमार खोपडे (परभणी)