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उद्धव ठाकरेंचं मिशन 2029... पक्षाकडून 'स्पेशल 40' ची नियुक्ती; यादीत कोणाकोणाचं नाव?

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अजून तीन वर्ष शिल्लक असतानाच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने एक मोठा निर्णय घेतला असून हा निर्णय नेमका काय आणि कोणावर काय जबाबदारी सोपवण्यात आलीये ते पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:24 AM IST
उद्धव ठाकरेंचं मिशन 2029... पक्षाकडून 'स्पेशल 40' ची नियुक्ती; यादीत कोणाकोणाचं नाव?
Image Credit: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं घेतला मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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