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उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष दुसऱ्यांदा फुटणार? खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत? 5 खासदारांची यादी, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकपं येणार आहे. ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष दुसऱ्यांदा फुटणार आहे, उद्धव ठाकरेंचे खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:37 PM IST
उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष दुसऱ्यांदा फुटणार? खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत? 5 खासदारांची यादी, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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