/उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष दुसऱ्यांदा फुटणार? खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत? 5 खासदारांची यादी, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप!

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष पुन्हा एकदा फुटणार आहे. उद्धव ठाकरेंचे खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा रंगली आहे. या चर्चमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. तर, दुसरीकडे संजय राऊत तातडीने दिल्लीला रवाना झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. जून 2022 मध्ये ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फुटला होता. एकनाथ शिंदे 40 आमदारांचा मोठा गट घेऊन ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बाहरे पडले. यामुळे महाराष्ट्राचे तत्कालीन सरकार पडले. उद्धव ठकारे यांना रातोरात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागाला होता.
आता पुन्हा एकदा ठाकरेंचे काही खासदार वेगळा गट स्थापन करणार असल्याची चर्चा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेत हालचाली वाढल्या आहेत. संजय देशमुख-प्रतापराव जाधवांमध्ये दिल्लीत भेट झाल्याची समजते.
उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर खासदार नाराज आहेत. त्यातूनच हे खासदार पक्षातून बाहेर पडण्याची तयारी असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. भेटायला गेल्यावर दोन चार तास ताटकळत ठेवतात. आमचं ऐकून घ्यायला वेळ नाही अशा अनेक तक्रारी या खासदारांनी आहेत.
14 जून रोजी उद्धव ठाकरेंनी आयोजित केलेल्या खासदारांच्या बैठकीला एकूण पाच खासदार अनुपस्थित होते. या पाच खासदारांचा गट आपला वेगळा गट स्थापन करणार असल्याची चर्चा आहे. या चर्चेमुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेच खळबळ माजली आहे.
संजय राऊत अचानक दिल्ली दौऱ्यावर जात असल्याने चर्चांना उधाण आहे. राज्यात ॲापरेशन टायगरची चर्चा सुरु असताना मातोश्रीवर खासदारांच्या बैठकीला पाच खासदार अनुपस्थित राहिल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत दिल्लीला जात आहेत. नियोजित दौरा असून वकिलांसोबत बैठक असल्याचे सांगितले जात असले तरी विविध चर्चा होत असल्याचे दिसत आहे.
ठाकरेंचे काही खासदार हे लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र देणार असल्याची देखील चर्चा रंगली आहे. ठाकरे यांचे काही खासदार हे दिल्लीमध्ये शिंदे यांच्या पक्षाचे खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांना भेटले आहेत. त्यामुळे लवकरच हे खासदार नवा गट स्थापन करू शकतात, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
संजय जाधव - परभणी
संजय देशमुख - वाशिम
ओमराजे निंबाळकर - धाराशिव
भाऊसाहेब वाकचौरे -शिर्डी
नागेश पाटील आष्टीकर -हिंगोली
नागेश पाटील आष्टीकर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मुलाच्या विधान परिषदेच्या उमेदवारीसाठी मी सध्या मतदार संघात आहे. वेगळा गट स्थापन करण्याचे वृत्त त्यांनी फेटाळले आहे, मी उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाकरे गटात असंतोष आहे. ठाकरेंच्या सात खासदारांचा शिंदेंवर विश्वास आहे. त्यांच्या मतदारसंघाचा विकास करायचा असेल तर शिंदे सरकार व्यक्ती हवा. लवकरच ऑपरेशन टायगर यशस्वी होईल असा दावा शिवसेना आमदारा कृपाल तुमाने यांनी केला.