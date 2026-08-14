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अलिबागमध्ये अदानींचा सिमेंट प्रोजेक्ट, सरकारने दिली वनजमीन; 'स्वातंत्र्यदिनी मोदी व त्यांच्या भक्तांनी ‘वंदे अदानी’ गावे', UBT चा हल्लाबोल

अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सरकारने 84 हजार चौरस फूट वनजमीन देण्यास मंजुरी दिल्यावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:57 AM IST
अलिबागमध्ये अदानींचा सिमेंट प्रोजेक्ट, सरकारने दिली वनजमीन; 'स्वातंत्र्यदिनी मोदी व त्यांच्या भक्तांनी ‘वंदे अदानी’ गावे', UBT चा हल्लाबोल
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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