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'ईस्ट इंडिया कंपनीला ‘टिळक’ पुरस्कार!' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'डोवाल यांनी पक्ष फोडण्यास...'

पुण्यात आयोजित सोहळ्यामध्ये अजित डोवाल यांना अमित शहांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आलेल्या पुरस्कारावरुन साधला निशाणा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:49 AM IST
'ईस्ट इंडिया कंपनीला ‘टिळक’ पुरस्कार!' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'डोवाल यांनी पक्ष फोडण्यास...'
Image Credit: कठोर शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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