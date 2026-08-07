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'भाजपची आई सध्या काय करते? या प्रश्नाचं उत्तर...', ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल; 'शहा मोदींचे आदेश मानत नाहीत?'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आणि भारतीय जनता पार्टीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं निशाणा साधताना नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:06 AM IST
'भाजपची आई सध्या काय करते? या प्रश्नाचं उत्तर...', ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल; 'शहा मोदींचे आदेश मानत नाहीत?'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा थेट हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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