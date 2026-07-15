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मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर टाच आणून 3541 कोटी वसूल करा; ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी

"92 लाख बोगस लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम वसूल करणे आता अवघड दिसते. म्हणून सरकारी तिजोरीवरील हा दरोडा उघड्या डोळ्यांनी सहन करावा लागेल."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:16 AM IST
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर टाच आणून 3541 कोटी वसूल करा; ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा लाडकी बहीणवरुन हल्लाबोल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर टाच आणून 3541 कोटी वसूल करा; ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी
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