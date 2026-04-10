ठाकरेंना सोडून सावंत शिंदेंसोबत? प्रेस कॉन्फरन्समध्येच लिहिलेल्या पत्रात नेमकं म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण मजकूर

Arvind Sawant Letter In Press Conference: उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदार अरविंद सावंतांसहीत आठ खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत ठाण्यात गुप्त बैठक घेऊन शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा शब्द दिल्याचं बातमी आज एका वृत्तपत्रात छापून आल्याने खळबळ उडाली आहे. मात्र हे वृत्त पूर्णपणे खोटं असल्याचं खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता पत्रकारांसमोरच अरविंद सावंतांनी यासंदर्भातील पत्र लिहित आपण मेलो तरी ठाकरेंची साथ सोडणार नाही असं म्हटलं आहे. अरविंद सावंतांनी या पत्रात नक्की काय लिहिलं आणि ते काय म्हणाले जाणून घेऊयात...
"आज मी थोडासा रागात आहे. आम्ही मिंधेंसोबत बैठक घेतली असं एका वृत्तपत्रात छापलं आहे. अनिल देसाई यांचं नाव छापलं नाही. मी या बातमीचा कडाडून निषेध करतो. माझे सगळे मोबाईल तपासा. मी सगळे तुम्हाला देतो. मी बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे. मला उभा चिरला तरी 'मातोश्री'ची निष्ठा संपणार नाही," असं भावनिक विधान अरविंद सावंत यांनी केलं आहे.
"उद्धव ठाकरे यांच्या एका फोनवर राजीनामा देणारा मी मंत्री होतो. असले घाणेरड संस्कार आमच्यावर नाहीत. आता मला राजाभाऊ वाझे, ओमराजे यांचा फोन आला होता. त्या वृत्तपत्राने खोटी बातमी छापली आहे. मी त्यांच्यावर निश्चित कारवाई करणार आहे. कोण गेलं त्याचे फोटो हिम्मत असेल तर छापा! आमची 24 एप्रिल ला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. त्याच्या आधी अशा बातम्या आणल्या जातात. यामागे विकली जाणारी आणि विकत घेणारी माणसं आहेत. आमची विकली जाणारी औलाद नाही. मी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत कायम आहे मी दक्षिण मुंबईचा खासदार आहे. अनेक कार्यक्रमाला मला बोलावलं जातं. जिथं ते आहेत तिथे मी कधीच जात नाही. लिहून देत आहे. लिहून मागण्याचा अधिकार नाही, तरी मी लिहून देत आहे," असं म्हणत अरविंद सावंतांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कोऱ्या कागदावर लिहिण्यास सुरुवात केली.
"मी, अरविंद गणपत सावंत, शिवसेना नेता, खासदार, मुख्य नेता, अध्यक्ष, भारतीय कामगार सेना, आज जाहीरपणे लिहून देत आहे की, मी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरेसाहेब ) यांचा निष्ठावंत शिवसैनिक अनून, मला उभा चिरला जरी शिनसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, 'मातोश्री'शी असलेले नाते कधीही तोडणार नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, खरं तर मूळ शिवसेना पक्ष यांच्यासोबत प्रतारणा करणे म्हणजे 'आईच्या दूधाशी' प्रतारणा करणे आहे असे मी समजतो. 'या वर्तमानपत्राने मी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष सोडून मी दुसऱ्या पक्षात जात आहे अशी खोटी बातमी छापली. त्याचा मी तीव्र निषेध करतो. हे माझ्या आयुष्यभराच्या निष्ठावंत वाटचालीवर त्यांनी बालांट लावले म्हणून त्यांच्या विरोधात मी अब्रुनुकसानीचा दावा न्यायालयात करणार आहे," असा मजकूर सावंतांनी पत्रात लिहिला आहे.
पत्र लिहिता लिहिता अरविंद सावंत अचानक पत्रकारांवर चिडले. "मी राजीनामा दिला तेही पत्र दाखवलं होतं. आता हेही पत्र दाखवतो. तुम्ही स्वतःला कोर्ट समजू नका. मी मेलो तरी जाणार नाही हे उद्धव ठाकरे यांना माहीत आहे," असं राऊत चिडून म्हणाले.