एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार अपात्र होणार? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर मोठा दावा, 'दहाव्या सूचीनुसार...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिबल यांनी अनेक महत्त्वाचे युक्तिवाद केले. सरकार कधीच स्थापन व्हायला नको होतं. त्यांना सगळं मिळालं असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरेंकडून कऱण्यात आला. चिन्ह ठरवताना निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की ते बहुमतात आहेत हेदेखील यावेळी सांगण्यात आलं. निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवले असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना, दहाव्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरवायला हवं होतं असं सांगितलं. शिवसेनेची घटना, लोकशाहीचं पालन झालं नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले की, "न्यायाधीशांची टिप्पणीही बोलकी आहे. निवडणूक आयोगाकडून फार मोठी चूक संपूर्ण लोकशाहीच्या प्रक्रियेत निर्णय देताना झाल्याचं उजेडात आलं आहे. न्यायाधीश जे प्रश्न विचारत आहेत त्याला कपिल सिब्बल आणि कामत यांनी समर्पक उत्तरं दिली आहेत. ही चूक सुधारावीच लागेल. चूक सुधारल्याशिवाय लोकशाही नांदत आहे की नाही याबाबत चिंता आहे"
"कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला, त्यात निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि पक्षाचा निर्णय देणं आधी अपेक्षित होतं. मात्र त्यांनी उलटा निर्णय दिला. त्यादरम्यान सुभाष देसाई केस ज्याप्रमाणे आली आणि अध्यक्षांजवळ लवाद म्हणून पाठवला, हे जर अपात्र झालं असतं तर त्या चिन्हावर परिणाम झाला असता," असंही त्यांनी सांगितलं. पुढील सुनावणी मंगळवारी किंवा बुधवारी होईल अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
"21 जूनपासून त्यांनी जे कृत्य केलं, त्या आमदारांचं ज्यांनी पक्षांतर कायदा तोडला त्याद्वारे ते अपात्र ठरत होते. कायद्यातील परिशिष्ठ 10 नुसार ते अपात्र ठरत होते. ते अपात्र ठरवले असते तर निवडणूक आयोगाचा चिन्हाचा निर्णय होऊच शकला नसता. ज्या चुका झाल्या आहेत त्या कोर्टाच्या समक्ष मांडल्या आहेत. त्याबद्दलचे न्यायाधीशांनी जे प्रश्न विचारले त्यांना योग्य उत्तर दिली आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने सर्व पैलू न तपासता फक्त बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ आणि राजकीय पक्षातील फरकच सांगितला नाही असंही ते म्हणाले. हाच युक्तिवाद पुढे सुरु राहणार आहे. बुधवारी युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकतो अशी माहिती त्यांनी दिली.