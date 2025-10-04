English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ज्योती रामदास कदम यांनी जाळून घेतलं की जाळलं? याची चौकशी करावी'; ठाकरेंच्या सेनेची मागणी

Ramdas Kadam Wife Death Narco Test: बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूसंदर्भात दावा करणाऱ्या रामदास कदमांना अनिल परबांचं उत्तर

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 4, 2025, 12:33 PM IST
'ज्योती रामदास कदम यांनी जाळून घेतलं की जाळलं? याची चौकशी करावी'; ठाकरेंच्या सेनेची मागणी
पत्रकारांशी बोलताना केलं विधान

Ramdas Kadam Wife Death Narco Test: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंच्या दसरा मेळाव्याच्या मंचावरुन त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूनंतर उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या हाताचे ठसे घेतल्याचा खळबळजनक आरोप केला. या आरोपाला आता ठाकरेंच्या पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी उत्तर दिलं आहे. रामदास कदम यांनी बाळासाहेबांच्या या ठसे प्रकरणामध्ये नार्को टेस्टची केलेली मागणी पूर्ण करावी असं सांगतानाच अनिल परब यांनी 1993 साली रामदास कदमांच्या पत्नीचं निधन कसं झालं याचीही नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच हे प्रकरण राज्याचे सध्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या आईच्या मृत्यूचं असल्याने त्यांची गृहखात्याच्या माध्यमातून 'बापाने काय उद्योग केले याची चौकशी करावी' असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

सत्य बाहेर आलेच पाहिजे

रामदास कदमांनी केलेले आरोप महाराष्ट्रातील मूळ प्रश्नांपासून लक्ष बाजूला नेण्याचा हा डाव असल्याचं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, "नार्को टेस्ट करण्याची मागणी पूर्ण झालीच पाहिजे. नार्को टेस्टमधून सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. रामदास कदमांनी खोटे आरोप केलेत. यावरुन मी स्वत: अब्रूनुकसानीचा दावा करत आहे. ती रक्कम दुष्काळग्रस्तांना पाठवण्याची निर्णय घेतला आहे," असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

जाळलं की जाळून घेतलं?

पुढे बोलताना अनिल परब यांनी थेट 1993 साली रामदास कदमांच्या पत्नीने केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा उल्लेख करत त्या प्रकरणाच्या चौकशीचीही मागणी केली आहे. "1993 मध्ये रामदास कदमांच्या बायकोने स्वत:ला जाळून घेतलं. जाळून घेतलं की जाळलं की काय झालं हे देखील नार्को टेस्टमधून समोर आलं पाहिजे. खेडमध्ये कोणाला बंगले बांधून दिले, त्यावरुन काय राजकारण झालं हे समोर आलं पाहिजे," असं अनिल परब म्हणाले. "ज्योती रामदास कदम यांनी जो आत्महत्येचा प्रयत्न केला तो जाळून घेतलं की जाळलं याची चौकशी गृहराज्यमंत्र्यांनी करावी," असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे

"नार्को टेस्ट शक्य नसेल तर त्यांचा मुलगा योगेश कदम गृहराज्यमंत्री आहे. गृह खात्याची सूत्र त्याच्या हातात आहेत. आपल्या बापाने 1993 ला काय उद्योग केलेत याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. या चौकशीची मी मागणी करतोय. कारण आपलं ठेवावं झाकून दुसऱ्याचं पहावं वाकून ही पद्धत बंद केली पाहिजे. या पद्धतीला आळा घालण्याची गरज आहे. माझी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी आहे. माझी मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या गृहाराज्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे की 1993 साली राज्याच्या गृहमंत्र्याच्या आईने स्वत:च्या आईला जाळून घेतलं होतं त्या प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे," असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

