महाराष्ट्रात मोठी घडामोड! उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भाजपाला पाठिंबा, चंद्रपुरात ट्विस्ट, भाजपाचा महापौर बसणार

Uddhav Thackeray Shivsena BJP Alliance in Chandrapur: बहुचर्चित ,बहुप्रतिक्षित चंद्रपूर महापालिकेची महापौर- उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होत आहे. 66 सदस्यांच्या महापालिकेत 34 हा बहुमताचा आकडा कुणालाही मिळालेला नसल्याने भाजप, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात रस्सीखेच सुरु आहे. दरम्यान काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे अद्याप तोडगा निघालेला नसतानाच मोठा ट्विस्ट आला आहे. त्यातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यानंतर आता चंद्रपूर महापालिकेत भाजपाने आपला महापौर बसवण्याची तयारी सुरु केली आहे.
महापौर सव्वा वर्ष पहिले भाजप त्यानंतर सव्वा वर्ष शिवसेना उबाठाचा होणार. उपमहापौरपद देखील शिवसेनेला, आणि पहिलं आणि चौथ्या वर्ष स्थायी समिती देखील शिवसेना उबाठाला मिळणार असं ठरल्याचं समजत आहे.
महापौरपद ओबीसी महिला वर्गासाठी राखीव आहे. सकाळी 11 वाजता महासभेच्या कामकाजाला सुरुवात होणार असून जिल्हाधिकारी विनय गौडा पिठासीन अधिकारी पोहोचले आहेत. सर्वात आधी महापौर आणि उपमहापौर पदासाठीच्या अर्जांची छाननी व त्यानंतर अर्ज परत घेणे असा क्रम राहणार आहे. दरम्यान संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आमची भूमिका स्पष्ट आहे, उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या पदाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. भाजपाची सत्ता स्थापन होईल अस वर्तन आमचे नेते करणार नाही असं सांगितलं होतं.
एकूण जागा 66
काँग्रेस 27
काँग्रेसशी निवडणूक पूर्व आघाडी असलेली शेकाप 3
भाजप 23
शिंदेंसेना 1
उबाठा शिवसेना 6
वंचित 2
बसपा 1
अपक्ष (काँग्रेस बंडखोर) 2
एमआयएम 1
34 हा बहुमताचा आकडा कुणालाही मिळालेला नाही. त्यामुळेच काँग्रेस आणि भाजपात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सोबत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र शिवसेनेने पहिला महापौर आपलाच हवा अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यावरून गेले सुमारे 20 दिवस चर्चा -संवाद यावर सस्पेन्स जारी आहे.
भाजपच्या गोटात या मनपा निवडणुकीत 2 तंबू बघायला मिळाले. सुधीर मुनगंटीवार आणि किशोर जोरगेवार यांनी प्रत्येक जागा, प्रत्येक पद याबाबत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना महसूलमंत्री बावनकुळे यांना चंद्रपुरात पाठवून तात्पुरता समेट घडवावा लागला.
मधल्या काळात काँग्रेसच्या धानोरकर -वडेट्टीवार गटातील संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. एकमेकांचे नगरसेवक पळविणे त्यांचे जवळजवळ अपहरण करणे इथपर्यंत प्रकार झाले. काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्चस्वाचा वाद जिल्हा, विभाग ,प्रदेश आणि थेट दिल्लीत पोहोचला. त्यात समेट झाल्यानंतर काँग्रेसच्या 27 नगरसेवकांचा एक गट अगदी 2 दिवस आधी नोंदला गेला. आता धानोरकर गटाला महापौरपद तर उपमहापौरपद वडेट्टीवार गटाला असा फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. सहकारी पक्षांना स्थायी समिती देण्याचेही निश्चित झाले. मात्र सर्व खेळ उबाठा शिवसेना- वंचित आणि अपक्ष यांच्या दहा जणांच्या गटावर अवलंबून आहे. उबाठा शिवसेनेचा गट कोणत्या बाजूला झुकतो? कोण त्यांना प्रथम महापौर ही ऑफर देऊन निवडून आणतो? त्यावर सर्व अवलंबून आहे.
प्रत्यक्ष सभागृहात महापौर पदाची निवडणूक आधी पार पडणार आहे. त्यामुळेच त्यानंतर उपमहापौरपदासाठी कोणता पक्ष, गट, उपगट काय भूमिका घेतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. काँग्रेसने महापौर- उपमहापौर उमेदवार निश्चित करताना आपल्याशी कुठलाही संवाद केला नसल्याचे कारण देत शेकाप अर्थात जनविकास सेनेने उपमहापौर पदासाठी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यातून काँग्रेसचे अंतर्गत नवे पेच निर्माण झाले आहेत. काँग्रेस त्यातून मार्ग कसा काढते? केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेली भाजप या विसंवादातून आपली संधी शोधेल काय हे सर्व प्रश्न जनतेला व राजकीय निरीक्षकांना पडले आहेत.
संगीता भोयर
संगीता अमृतकर
वैशाली महाडूळे
संगीता धोबे
या 4 नगरसेविकांचे अर्ज भरले गेले आहेत
भाजपच्या वतीने -
संगीता खांडेकर
सारिका संदूरकर
उपमहापौर पदासाठी काँग्रेसच्या वतीने वसंत देशमुख, राहुल चौधरी या 2 नगरसेवकांचे अर्ज भरण्यात आले आहेत
भाजपच्या वतीने संजय कंचर्लावार यांचा एकच अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तर काँग्रेसशी निवडणूक पूर्व आघाडी असलेल्या शेकाप अर्थात जनविकास सेनेचे प्रमुख पप्पू देशमुख यांनी स्वतःचा अर्ज दाखल केला आहे.