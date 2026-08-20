Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /जेन झी मतदार वगळले जाण्याची भीती, ठाकरेंच्या शिवसेनेला वेगळाच संशय, म्हणाले, विरोधकांनी अति सावध...

''जेन झी' मतदार वगळले जाण्याची भीती', ठाकरेंच्या शिवसेनेला वेगळाच संशय, म्हणाले, 'विरोधकांनी अति सावध...'

राज्यातील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पडताळणीचा (एसआयआर) टप्पा पूर्ण झाला असून 2 कोटी मतदार अपात्र ठरण्याची भिती असताना शिवसेनेने वेगळाच संशय व्यक्त केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:27 AM IST
''जेन झी' मतदार वगळले जाण्याची भीती', ठाकरेंच्या शिवसेनेला वेगळाच संशय, म्हणाले, 'विरोधकांनी अति सावध...'
Image Credit: shivsena, election commision

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: प्रत्येक घडामोडीचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5