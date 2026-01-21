English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे 'बाजीगर'; काठावर उत्तीर्ण झालेले नगरसेवक; एक 'ठाकरे' तर फक्त 14 मतांनी विजयी

Uddhav Thackeray Corporator won with less margin: मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी भाजपा-शिवसेनेच्या युतीला कडवी झुंज दिली. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असताना, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने 65 जागा जिंकल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 21, 2026, 07:58 PM IST
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे 'बाजीगर'; काठावर उत्तीर्ण झालेले नगरसेवक; एक 'ठाकरे' तर फक्त 14 मतांनी विजयी

Uddhav Thackeray Corporator won with less margin: मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी भाजपा-शिवसेनेच्या युतीला कडवी झुंज दिली. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असताना, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने 65 जागा जिंकल्या आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीला मराठीबहुल भागांमध्ये चांगलं यश मिळालं. परळ, लालबाग, शिवडी, शिवाजी पार्क येथे ठाकरेंचे उमेदवार निवडून आले. मनसेने एकूण 6 जागा जिंकल्या आहेत. दरम्यान असे अनेक मतदारसंघ आहेत, जिथे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला निसटता विजय मिळाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरे 14 मतांनी विजयी

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अनेक उमेदवार काठावर पास झाले. यामधील एक उमेदवार तर फक्त 14 मतांनी विजयी झाला आहे. विशेष म्हणजे या उमेदवाराचं आडनावही ठाकरे आहे. वॉर्ड क्रमांक 121 मधून प्रियदर्शनी नागेश ठाकरे यांचा विजय झाला आहे. त्यांना एकूण  5547 मतं मिळाली. त्यांच्यासमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं आव्हान होतं. प्रतिमा शैलेश खोपडे यांनी 5533 मतं मिळाली. यामुळे फक्त 14 मतांनी त्या जिंकल्या आहेत. 

 उद्धव ठाकरेंचे कमी मतांनी जिंकलेले नगरसेवक कोण आहेत? वाचा यादी

1) वॉर्ड क्रमांक 31  
विजयी उमेदवार - गीता किरण भंडारी,  उबाठा -  8677
पराभूत उमेदवार - मनाली अजित भंडारी, शिवसेना -  8593
किती मतांनी विजयी- 84 

2) वॉर्ड क्रमांक 39  
विजयी उमेदवार - पुष्पा रमेश कळंबे,  उबाठा -  6411
पराभूत उमेदवार - मधु ब्रिजेश सिंह, काँग्रेस -  5228 
किती मतांनी विजयी- 1183

3) वॉर्ड क्रमांक 41  
विजयी उमेदवार - अॅड. सुहास चंद्रकांत वाडकर,  उबाठा -  7196
पराभूत उमेदवार - मानसी प्रथमेश पाटील, शिवसेना -  6600 
किती मतांनी विजयी- 596

4) वॉर्ड क्रमांक 56  
विजयी उमेदवार - लक्ष्मी नितीन भाटिया,  उबाठा -  11455
पराभूत उमेदवार - देसाई राजुल समीर, भाजप -  10718 
किती मतांनी विजयी- 737 

5) वॉर्ड क्रमांक 59  
विजयी उमेदवार - यशोधर (शैलेश) प. फणसे,  उबाठा -  6610
पराभूत उमेदवार - योगीराज  दाभाडकर, भाजप -  6237 
किती मतांनी विजयी- 373

6) वॉर्ड क्रमांक 73  
विजयी उमेदवार - लोना राजेद्रसिंह रावत,  उबाठा -  13424
अॅड. दिप्ती वायकर-पोतनीस, शिवसेना - 10293 
किती मतांनी विजयी- 3,131 

7) वॉर्ड क्रमांक 83 
विजयी उमेदवार - सौ. सोनाली समीर साबे,  उबाठा - 6691
पराभूत उमेदवार - निधी नरेश सावंत, शिवसेना - 5654 
किती मतांनी विजयी- 1037 

8) वॉर्ड क्रमांक 99  
विजयी उमेदवार - चिंतामणी दत्ताराम निवाटे,  उबाठा - 11538
पराभूत उमेदवार - जितेंद्र राऊत, भाजप  -  11219 
किती मतांनी विजयी- 319
 
9) वॉर्ड क्रमांक 121 
विजयी उमेदवार - सौ. ठाकरे प्रियदर्शनी नागेश,  उबाठा -  5547
पराभूत उमेदवार - प्रतिमा शैलेश खोपडे, शिवसेना  -  5533
किती मतांनी विजयी- 14

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
uddhav thackerayShivsenabmc Electionbmcबीएमसी निवडणूक

इतर बातम्या

चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये यादवी, धानोरकर विरुद्ध वडेट्टीवार सं...

महाराष्ट्र बातम्या