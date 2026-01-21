उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे 'बाजीगर'; काठावर उत्तीर्ण झालेले नगरसेवक; एक 'ठाकरे' तर फक्त 14 मतांनी विजयी

Uddhav Thackeray Corporator won with less margin: मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी भाजपा-शिवसेनेच्या युतीला कडवी झुंज दिली. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असताना, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने 65 जागा जिंकल्या आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीला मराठीबहुल भागांमध्ये चांगलं यश मिळालं. परळ, लालबाग, शिवडी, शिवाजी पार्क येथे ठाकरेंचे उमेदवार निवडून आले. मनसेने एकूण 6 जागा जिंकल्या आहेत. दरम्यान असे अनेक मतदारसंघ आहेत, जिथे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला निसटता विजय मिळाला.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अनेक उमेदवार काठावर पास झाले. यामधील एक उमेदवार तर फक्त 14 मतांनी विजयी झाला आहे. विशेष म्हणजे या उमेदवाराचं आडनावही ठाकरे आहे. वॉर्ड क्रमांक 121 मधून प्रियदर्शनी नागेश ठाकरे यांचा विजय झाला आहे. त्यांना एकूण 5547 मतं मिळाली. त्यांच्यासमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं आव्हान होतं. प्रतिमा शैलेश खोपडे यांनी 5533 मतं मिळाली. यामुळे फक्त 14 मतांनी त्या जिंकल्या आहेत.
1) वॉर्ड क्रमांक 31
विजयी उमेदवार - गीता किरण भंडारी, उबाठा - 8677
पराभूत उमेदवार - मनाली अजित भंडारी, शिवसेना - 8593
किती मतांनी विजयी- 84
2) वॉर्ड क्रमांक 39
विजयी उमेदवार - पुष्पा रमेश कळंबे, उबाठा - 6411
पराभूत उमेदवार - मधु ब्रिजेश सिंह, काँग्रेस - 5228
किती मतांनी विजयी- 1183
3) वॉर्ड क्रमांक 41
विजयी उमेदवार - अॅड. सुहास चंद्रकांत वाडकर, उबाठा - 7196
पराभूत उमेदवार - मानसी प्रथमेश पाटील, शिवसेना - 6600
किती मतांनी विजयी- 596
4) वॉर्ड क्रमांक 56
विजयी उमेदवार - लक्ष्मी नितीन भाटिया, उबाठा - 11455
पराभूत उमेदवार - देसाई राजुल समीर, भाजप - 10718
किती मतांनी विजयी- 737
5) वॉर्ड क्रमांक 59
विजयी उमेदवार - यशोधर (शैलेश) प. फणसे, उबाठा - 6610
पराभूत उमेदवार - योगीराज दाभाडकर, भाजप - 6237
किती मतांनी विजयी- 373
6) वॉर्ड क्रमांक 73
विजयी उमेदवार - लोना राजेद्रसिंह रावत, उबाठा - 13424
अॅड. दिप्ती वायकर-पोतनीस, शिवसेना - 10293
किती मतांनी विजयी- 3,131
7) वॉर्ड क्रमांक 83
विजयी उमेदवार - सौ. सोनाली समीर साबे, उबाठा - 6691
पराभूत उमेदवार - निधी नरेश सावंत, शिवसेना - 5654
किती मतांनी विजयी- 1037
8) वॉर्ड क्रमांक 99
विजयी उमेदवार - चिंतामणी दत्ताराम निवाटे, उबाठा - 11538
पराभूत उमेदवार - जितेंद्र राऊत, भाजप - 11219
किती मतांनी विजयी- 319
9) वॉर्ड क्रमांक 121
विजयी उमेदवार - सौ. ठाकरे प्रियदर्शनी नागेश, उबाठा - 5547
पराभूत उमेदवार - प्रतिमा शैलेश खोपडे, शिवसेना - 5533
किती मतांनी विजयी- 14