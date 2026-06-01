/विधानपरिषद निवडणुकीनंतर दोन्ही शिवसेना युती करणार? ठाकरेंच्या ज्येष्ठ नेत्याचं विधान; शिंदेंनीही दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

Thackeray-Shinde Shivsena Alliance: राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. सर्व पक्षांनी आपले उमेदवार जाहीर केले असून, उमेदवारी अर्जही दाखल कऱण्यात आले आहेत. यादरम्यान अनेक पक्षांमध्ये नाराजीनाट्य रंगत असून, बंडखोरीही केली जात आहे. त्यातच आता दोन्ही शिवसेना युती करण्यासंदर्भातील चर्चा रंगली आहे. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
ज्या जागा शिंदे गटाकडे होत्या, म्हणजेच शिवसेनेकडे होत्या त्या जागादेखील त्यांना मिळवता आल्या नाहीत. संभाजीनगर उदाहरण आहे, रायगडची जागा राष्ट्रवादीला कशी सुटते? भाजपा हळूहळू गिळंकृत करते. भाजपा शिवसेनेला टार्गेट करत आहे. भाजपाला शिवसेना शत्रू वाटते, भाजप काय करत आहे याची जुन्या शिवसैनिक यांना खंत वाटते असं अंबादास दानवेंनी म्हटलं आहे.
भाजपा शिंदेंना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही एकत्र यायला पाहिजे असं वाटते, पण मला एकाला वाटून काय फायदा असंही यावेळी त्यांनी म्हटलं.
ठाणे पालघर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाचे महायुतीचे शिवसेनेचे उमेदवार रवींद्र फाटक यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केली. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना अंबादास दानवेंच्या विधानासंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं.
"आम्ही हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर पुढे जात आहोत. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकार स्थापन केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये जनतेने आम्हाला आशीर्वाद दिला. त्यांनी शिवसेना, धनुष्यबाण, बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांवर विश्वास दाखवला. त्यामुळे आगामी काळातही आमचा विजयाचा झेडा कायम राहील," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
अंबादास दानवे यांनी यावेळी इतर विषयांवरही प्रतिक्रिया दिली. जरांगे पाटील यांच्यासंदर्भात ते म्हणाले की, सरकार वारंवार फसवणूक करत आहे, 55 लाख नोंदी असल्याचे सांगते, पण ते समोर आले पाहिजे. तसंच ऑन शिवाजी कोण होता बनावट पुस्तकावर म्हणाले, आता पुस्तक बनावटगिरी होत आहे, आता राज्यात काय काय बनावट होईल.
लाडकी बहीणवर म्हणाले की, "आम्ही म्हणत होतो, हा जुमला आहे. निवडणूकसाठी लालच आहे सांगत होतो. 80 लाख महिलांना गाळलं आहे, शेवटी 50 हजारांवर आणून ठेवतील. सरकारची आर्थिक स्थिती नाही. विकास काम ठप्प आहे, फक्त हिंदू मुस्लिम करत आहे, लाडकी बहीण योजना बंद होणार".