Shivsena sends Cheque to Keshav Upadhye: उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याचे नियोजन 63 कोटींच्या घऱात असणार आहे असा दावा भाजपा नेते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. तसंच रडगाण्याचे तेच बेसूर सूर आळवायला खरंच 63 कोटीचा मेळावा घ्यायची गरज आहे का? अशी विचारणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 1, 2025, 06:54 PM IST
उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्याचा खर्च 63 कोटी? केशव उपाध्येंना शिवसेना नेत्याने पाठवले 500 रुपये, 'चहा व पाण्याच्या बाटलीचे....'

Shivsena sends Cheque to Keshav Upadhye: उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याचे नियोजन 63 कोटींच्या घऱात असणार आहे असा दावा भाजपा नेते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. तसंच रडगाण्याचे तेच बेसूर सूर आळवायला खरंच 63 कोटीचा मेळावा घ्यायची गरज आहे का? अशी विचारणा केली आहे. हवं तर उद्धव ठाकरेंच्या नावाने मराठवाड्यात मदत करा पण हे 63 कोटी महाराष्ट्राच्याच उभारणीत लावा असा सल्लाही देऊन टाकला आहे. त्यानंतर शिवसेना नेत्या अयोध्या पौळ पाटील यांनी केशव उपाध्ये यांना चेक पाठवला आहे. 

"केशव उपाध्ये यांनी ठाकरेंची जी तथाकथित आकडेवारी सांगितली त्यानुसार मी शिवसैनिक अयोध्या पौळ पाटील केशव उपाध्ये यांना उद्या गोरेगाव नेस्को येथील रडका मेळावा दरम्यानचे "आणि म्हणोन" मोजायची रोजंदारी देत आहे. उद्याचा रोजगार केशव उपाध्ये यांना आजच रोजगार पाठवत आहे. आमच्या परभणीत सध्या 500 रुपये रोजंदारी सुरु आहे ती आणि चहा व पाण्याच्या बाटलीचे 30 रु अन रोजंदारीवरच्या गड्यानं चांगलं काम करावं म्हणुन 20 रु. बक्षीस असे मिळुन 550 रुपये," असा टोला अयोध्या पौळ पाटील यांनी लगावला आहे.

केशव उपाध्येंच्या पोस्टमध्ये काय?

"नऊ हा ‘आकडा’ लाभदायक असल्याचे कुणीतरी सांगितल्यापासून उबाठाचे सगळे व्यवहार या आकड्यांवर अवलंबून असतात. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या संख्येची बेरीज नऊ हवी, टक्केवारी नऊपेक्षा कमी नसावी, इतकेच काय, दोघा भावांमध्ये असलेल्या 36 च्या आकड्याची बेरीजही नऊ असावी याची नेहमीच काळजी घेणाऱ्या या गटाचा दसरा मेळाव्याचे नियोजनही 63 कोटींच्या घरात असणार आहे. गटाच्या गोटातील सूत्रांनी दिलेली ही अत्यंत खात्रीलायक माहिती!!मेळाव्यासाठी तब्बल 63 कोटीचे नियोजन झाल्याचे या गटातील नेत्यानेच हर्षोल्हासित होत सांगितले," असं केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. 

"सभा ठिकाण, स्टेज सजावट, जाहिराती, सोशल मिडीया, त्याशिवाय लोकांना आणायला गाड्या, गाडीत बसून लोकांनी मेळाव्याला यावे म्हणून, शिवाय त्यांच्या वडापाव, चहापाण्याची व्यवस्था असं सगळं मिळून हे 63 कोटी लागणार आहेत म्हणे. या 63 कोटी मध्ये अतीवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या मराठवाड्यात किती गावातील शेतकऱ्यांना मदत झाली असती? किती घरे वसवली गेली असती?," असंही त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे. 

"शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना लोक स्वतःहून उत्साहात यायचे. तेव्हा सेना प्रमुखाचं विचारांच सोनं असायच. आता तशी परिस्थिती नाही! मागचे काही मेळावे आठवा… मिंधे, खंजीर, माझा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं ही रडगाणी ऐकायला एकट्या गटातून गर्दी पण गोळा होत नाही म्हणून ३६ चा आकडा मोडून ६३ ची गोळाबेरीज करण्याचा हा आटापीटा!! नाकी नऊ आले म्हणतात ते हेच!! रडगाण्याचे तेच बेसूर सूर आळवायला खरंच ६३ कोटीचा मेळावा घ्यायची गरज आहे का? हवं तर उद्धव ठाकरेंच्या नावाने मराठवाड्यात मदत करा पण हे ६३ कोटी महाराष्ट्राच्याच उभारणीत लावा," असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

