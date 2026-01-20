'मला जिल्ह्याचं...,' भास्कर जाधव उद्धव ठाकरेंवर नाराज? विधानामुळे चर्चांना उधाण, 'आधी मैत्री करतात आणि नंतर...'

Bhaskar Jadhav Statement Raises Eyebrows: राज्यातील महापालिका निवडणुका पार पडल्या असून, आता सर्वांचं लक्ष महापौर कोण होणार याकडे लागलं आहे. दुसरीकडे पुन्हा एकदा राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत असून, जिल्हा परिषदांचा रणसंग्राम सुरु होणार आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापन करण्यासाठी तयारी सुरु आहे. ठाकरे बंधूंनी भाजपाला कडवी झुंज दिली असली तरी, त्यांना सत्ता मिळवण्यात अपयश आलं. पालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना अनेक बंडखोरांचा सामना करावा लागला. त्यातच आता निवडणुकीनंतरही काही वरिष्ठ नेते नाराज असल्याचं दिसत आहेत. भास्कर जाधव (Bhaskar jadhav) यांनी आता आपण फक्त तालुक्यात लक्ष देणार असल्याचं सांगितलं आहे. यामुळे त्यांच्या नाराजीची चर्चा रंगली आहे.
भास्कर जाधवांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकलं आहे. जिल्ह्यातलं मला माहीत नाही पण, माझ्या मतदारसंघातील तीनही पंचायत समितीमध्ये मी सर्व जागा जिंकेन, असं भास्कर जाधव यांनी म्हटलं आहे. भास्कर जाधव यांच्या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामुळे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेत्यानेच जिल्ह्यातील निवडणुकांकडे दुर्लक्ष केलं आहे का? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
भास्कर जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे विधान केलं. जिल्ह्यातील राजकीय स्थितीबाबत विचारण्यात आलं असता, भास्कर जाधव यांनी म्हटलं की, "माझ्या मतदार संघातील तिन्ही पंचायत समिती मी जिंकणार". पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मंत्री असतानाही भास्कर जाधव यांनी आपण फक्त जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचं विधान केल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा आहे.
भास्कर जाधव यांनी यावेळी भाजपावर सडकून टीका केली. भाजप ज्यांच्याशी मैत्री करते, आधी त्यांना संपवते असं ते म्हणाले आहेत. "भाजपाकडून आतापर्यंत पक्ष फोडून झाले, आता भरमसाठ पैशांचा वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा त्यांचा फंडा सुरू झाला आहे. आमच्याकडे पैसे नाहीत मात्र प्रचंड जनशक्ती आहे. धनशक्तीसमोर जनशक्ती भारी पडेल असा मला विश्वास आहे," अशी टीका त्यांनी केली आहे. भाजप ज्यांच्याशी मैत्री करते आधी त्यांना संपवते, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा जीव चोचीत अडकला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.