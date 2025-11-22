सुषमा अंधारे शिंदेंच्या शिवसेनेत करणार होत्या प्रवेश? दिल्लीत नरेश म्हस्केंची घेतली भेट? उदय सामंत यांच्या दाव्याला दिलं उत्तर

Sushma Andhare on Uday Samant: उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याबद्दल खळबळजनक दावा केला आहे. सुषमा अंधारे यांनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतली होती. तसंच त्या आमच्या पक्षात प्रवेश कऱणार होत्या असा दावा उदय सामंत यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' कार्यक्रमात केला आहे. यानंतर सुषमा अंधारे यांनी त्यांना प्रत्युत्तर देताना सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. तसंच उदय सामंत शिवसेनेमधील एक मोठा गट घेऊन बाहेर पडणार असल्याच्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
"हे सगळं गमतीदार आहे. दिल्लीत महाराष्ट्र सदनच्या कँटीनमध्ये आम्ही बसलो होतो. माझ्यासोबत माझ्या पक्षाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे होते. विशेष म्हणजे तिथे जवळपास 5 ते 6 पत्रकार होते, त्यात झी 24 तासही होतं. इतक्या लोकांमध्ये नरेश म्हस्के तिथे चहा पिण्यासाठी आले होते. तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदारही होते. कँटीनमध्ये लोक एकमेकांना भेटतात आणि चहा घेतात इतकी तर राजकीय संस्कृती पाळली पाहिजे," असं सुषमा अंधारे यांनी सांगितलं.
प्रिय उदयभाऊ,
आज एका जाहीर कार्यक्रमांमध्ये तुम्ही शिंदेंमुळे दखलपात्र झाला आहात हे मान्य केले.
....पण सगळ्यात आधी तुम्हाला राजकीय क्षेत्रात जे स्थान दिले ते ठाकरेंनी दिले...!त्यानंतर आपली एक धुरंधर राजकारणी म्हणून ओळख राष्ट्रवादीने तयार केली...!!तिथून आपण शिवसेनेत येऊन आपण एक… pic.twitter.com/ldAK9ENMja
— SushmaTai Andhare (@andharesushama) November 22, 2025
पुढे ते म्हणाले, "उदय सामंत यांनी यावरुन इतकं खूश होण्याची गरज नाही. सुषमा अंधारे काही मिळवण्यासाठी पक्षात आलेली नाही. उदय सामंत यांच्याप्रमाणे माझी काही महत्त्वाकांक्षा नाही. उदय सामंत यांना उपमुख्यमंत्री व्हायचं आहे आणि त्यांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत त्यामुळे त्यांचा तीळपापड झाला आहे हे मी समजू शकते. उदय सामंत एकनाथ शिंदे पार्ट 2 असतील आणि एकनाथ शिंदेंचा भलामोठा गट उदय सामंत फोडण्याचा तयारीत आहेत याचा मी पुनरुच्चार करते".
पक्षात बोलू दिलं जात नसल्याच्या दाव्यावर त्या म्हणाल्या, "मला पक्षात का बोलू दिलं जात नाही बरं? उलट नगरपरिषद निवडणुकीत माझ्या मतांचा विचार केला जात आहे. माझ्या नगरपरिषदेत कोणते उमेदवार द्यावेत, कुठे द्यावेत याचं स्वातंत्र्य आहे. मी पूर्वीप्रमाणे पत्रकार परिषदा घेत आहे. फलटणमध्ये नुकतंच मी मोठं आंदोलन केलं. जर मला बोलू दिलं नसतं तर फलटणाल गेली असता का?".
"त्यांच्या पत्नी निलम शिर्के यांना बालनाट्य स्पर्धेचं कंत्राट देऊ केलं. हा ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा मुद्दा होऊ शकतो. दावोसला बिझनेस मीटिंगला जाताना आपलं कुटुंब सोबत नेण्याची गरज आहे का? या गोष्टी आम्ही बोलाव्या का? आम्ही या गोष्टी चर्चेत काढाव्या का? त्यांनी बोलताना कोणत्या मुद्द्यावर बोलताय याचं भान ठेवावं. माझी कारकिर्द पारदर्शक आहे. मी नरेश म्हस्केंना कोणत्याही बंद खोलीत भेटलेली नाही. आयुष्यात मी फक्त दोन वेळा त्यांना भेटली आहे. मला कधी वाटलं तर माझ्या विवेकबुद्धीने निर्णय घेईन. उदय सामंत यांनी स्वत:वरुन जग ओळखू नये. या प्रश्नाचा उत्तर काळ देईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
"सुषमाताई माझ्या बहिणीसारख्या आहेत. पण दिल्लीत त्या नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? हेदेखील मला माहिती आहे. याचं उत्तर नरेश म्हस्के चांगलं देऊ शकतात. अंबादास दानवे अनेक वेळा शिंदे साहेबांना का भेटले? हा दावा नसून वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या भेटीचं कारण मला माहिती नाही. माझ्याकडे 20-40 आमदार आहेत हे माहिती असेल, तर मग हेदेखील माहिती असेल ना की खासदार नरेश म्हस्के यांना कुठच्या गोष्टीसाठी भेटत असतील," असं उदय सामंत म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले "सुषमा अंधारे यांनी माझ्यावर टीका केली तरी मी वाटेल त्या थराला जाऊन टीका करणार नाही. ती माझी संस्कृतीही नाही. पण त्या का भेटल्या? कधी आमच्या पक्षात येणार होत्या? उद्धव ठाकरेंवर का नाराज होत्या? त्यांना पक्षात बोलायला कोण दे नव्हतं? याचीही उत्तरं दिली पाहिजेत".
"अंबादास दानवे कितीवेळा एकनाथ शिंदेंना भेटले? त्यांनी चंद्रकांत खैरे यांच्याबद्दल काय सांगितलं? एखाद्या कार्यकर्त्याचं राजकीय करिअर बर्बाद करण्याची योजना कोणी आखत असेल तर मलादेखील राजकारणात 25 वर्षं झाली आहेत. राजकीय संस्कृतीमुळे काही गोष्टी बोलत नाही. या दोघांनी माझ्याबद्दल विधान केल्याने मी करत आहे. जसं राजकीय सूत्रांकडून त्यांना कळलं तसंच मलाही कळल," असंही सूचक विधान त्यांनी केलं आहे.