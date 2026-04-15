ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठा खांदेपालट होणार? आदित्य ठाकरेंकडे कार्याध्यक्ष पदाची धुरा देणार?

Aditya Thackeray might be given big resposibilty: युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या कार्याध्यक्ष पदाची धुरा दिली जाण्याची शक्यता आहे. आदित्य ठाकरे यांना पक्षाकडून 19 जून रोजी पक्षाच्या वर्धापनदिनी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना पक्षाकडून कार्यकारिणी बैठक बोलावून तसा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर केला जाऊ शकतो. पक्षाला उभारी देण्यासाठी आणि युवकांना पक्षात अधिकाधिक संधी देण्यासाठी हा प्रयोग केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
2003 साली ज्या प्रकारे उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्षात कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती, तशाच प्रकारे आदित्य ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष करून पक्षाची महत्वाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी शिवसेना पक्षाकडून कार्यकारिणी बैठक बोलावून तसा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर केला जाऊ शकतो. आदित्य ठाकरे आताही अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये पार पाडत असताना ही कार्याध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते असं समजत आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही यावर भाष्य केलं आहे. "बरोबर आहे तुमची माहिती, मलाही मीडियातून समजली आहे. हे निर्णय पक्षाचे असतात. उद्धव ठाकरे कालांतराने पक्षाचे कार्याध्यक्ष झाले होते. असं अजून काही घडलेलं नाही. ही मीडियामधील माहिती आहे. तरुण पिढीच्या हाती नेतृत्व देताना या सगळ्याचा विचार करावा लागेल. आता पुढचं राजकारण तरुणांच्या हाती जाणार आहे. मुंबई पालिका किंवा इतर निवडणुकीत आदित्य ठाकरे यांनी आणि त्यांच्या टीमने योग्य काम केलं आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे.