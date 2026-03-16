English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Freedom of Religion Bill: आमचा पाठिंबा आहे, विधानसभेत फडणवीसांसमोर भास्कर जाधवांची घोषणा; शरद पवारांच्या NCP चा विरोध

Freedom of Religion Bill: 'आमचा पाठिंबा आहे', विधानसभेत फडणवीसांसमोर भास्कर जाधवांची घोषणा; शरद पवारांच्या NCP चा विरोध

Uddhav Thackeray Shivsena Supports Freedom of Religion Bill: या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे असं सांगत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत पक्षाची भूमिका मांडली.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 09:41 PM IST
Freedom of Religion Bill: 'आमचा पाठिंबा आहे', विधानसभेत फडणवीसांसमोर भास्कर जाधवांची घोषणा; शरद पवारांच्या NCP चा विरोध

Uddhav Thackeray Shivsena Supports Freedom of Religion Bill: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' विधेयकाबद्दल विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली आहे. या विधेयकाअंतर्गात असणारे नियम, शिक्षेची तरतूद, तक्रारीचा हक्क या सर्व गोष्टींबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने या विधेयकाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पक्षाची भूमिका मांडत पाठिंबा असल्याचं स्पष्ट केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

"या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. कुठल्याही धर्माचा उल्लेख सुद्धा विधेयकात नाही. कोणलाहा टार्गेट करण्यात आलेलं नाही. हिंदू धर्माच्या फायद्यासाठी असाही उल्लेख नाही. त्यामुळे कायद्याला विरोध करण्याचं कारण नाही," असं भास्कर जाधव म्हणाले आहेत. यापूर्वी 12 राज्यांनी हा कायदा आणला आहे असंही ते म्हणाले. 

आतमघ्ये महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम असा उल्लेख आहे, जे बिलाच्या वर नाव असं तेच आत असतं. माझा आक्षेप नाही, पण कोणी उद्या आक्षेप नोंदवला तर अडचण होऊ नये. त्यामुळे एकदा तपासून पहा असं आवाहन त्यांनी केलं. 

"माणसानं धर्माला जन्माला घातलं आहे. धर्माने माणसाला नाही. प्रत्येक धर्मात अशा प्रवृत्ती आहेत ज्या आम्ही धर्मरक्षक, आम्ही सांगू तो धर्म, आम्हाला कळतो तो धर्म, आम्ही हे सांगू ते लोकांनी ऐकावं अशा अविर्भावात असतात. प्रत्येक धर्माची शिकवण चांगली आहे. अल्पसंख्यांक म्हणजे विशिष्ट धर्म नाही. जैन, पारशी हेदेखील अल्पसंख्यांक आहे आहेत. या विधेयकात मुस्लिम असा शब्दप्रयोग नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध

संविधानात कलम 21 आणि 25 महत्त्वाचे आहेत. जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला कोणीच पाठिंबा देणार नाही. या देशात धर्मस्वातंत्र्य होतं ना? बुद्धाने धर्म का सोडला? त्यांनी धर्म सोडल्यानंतर भुक्कूंच्या हत्या का झाल्या? धर्मांतराला आमचा विरोध आहे. जर एका मुल- मुलीने लग्न करण्याचं ठरवलं, ज्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. आपण त्यांना मारून वेगळे करणार आहोत का? जर मला वाटले की मला माझा धर्म बदलायचे आहे त्यात शासन का येणार? मी सच्चा हिंदू आहे मला बोलायला लाऊ नका असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत. 

काँग्रेसचाही विरोध

धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावर काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनीही आपला विरोध दर्शवला. दोन धर्माच्या मुला-मुलीने जर लग्न करण्याचा विचार केला आणि त्यांच्या आई वडिलांनी जर आरोप केला की धर्मांतर केले जात आहे तर काय? धर्मांतर झाले नाही हे आरोपी कसं सिद्ध करणार? याचा देखील विचार केला पाहिजे दोन प्रेम करणाऱ्या लोकांवर अन्याय होणार आहे असं ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra FadnavisFreedom of Religion Billvidhan sabhabhaskar jadhav

