Freedom of Religion Bill: 'आमचा पाठिंबा आहे', विधानसभेत फडणवीसांसमोर भास्कर जाधवांची घोषणा; शरद पवारांच्या NCP चा विरोध

Uddhav Thackeray Shivsena Supports Freedom of Religion Bill: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' विधेयकाबद्दल विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली आहे. या विधेयकाअंतर्गात असणारे नियम, शिक्षेची तरतूद, तक्रारीचा हक्क या सर्व गोष्टींबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने या विधेयकाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पक्षाची भूमिका मांडत पाठिंबा असल्याचं स्पष्ट केलं.
"या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. कुठल्याही धर्माचा उल्लेख सुद्धा विधेयकात नाही. कोणलाहा टार्गेट करण्यात आलेलं नाही. हिंदू धर्माच्या फायद्यासाठी असाही उल्लेख नाही. त्यामुळे कायद्याला विरोध करण्याचं कारण नाही," असं भास्कर जाधव म्हणाले आहेत. यापूर्वी 12 राज्यांनी हा कायदा आणला आहे असंही ते म्हणाले.
आतमघ्ये महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम असा उल्लेख आहे, जे बिलाच्या वर नाव असं तेच आत असतं. माझा आक्षेप नाही, पण कोणी उद्या आक्षेप नोंदवला तर अडचण होऊ नये. त्यामुळे एकदा तपासून पहा असं आवाहन त्यांनी केलं.
"माणसानं धर्माला जन्माला घातलं आहे. धर्माने माणसाला नाही. प्रत्येक धर्मात अशा प्रवृत्ती आहेत ज्या आम्ही धर्मरक्षक, आम्ही सांगू तो धर्म, आम्हाला कळतो तो धर्म, आम्ही हे सांगू ते लोकांनी ऐकावं अशा अविर्भावात असतात. प्रत्येक धर्माची शिकवण चांगली आहे. अल्पसंख्यांक म्हणजे विशिष्ट धर्म नाही. जैन, पारशी हेदेखील अल्पसंख्यांक आहे आहेत. या विधेयकात मुस्लिम असा शब्दप्रयोग नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संविधानात कलम 21 आणि 25 महत्त्वाचे आहेत. जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला कोणीच पाठिंबा देणार नाही. या देशात धर्मस्वातंत्र्य होतं ना? बुद्धाने धर्म का सोडला? त्यांनी धर्म सोडल्यानंतर भुक्कूंच्या हत्या का झाल्या? धर्मांतराला आमचा विरोध आहे. जर एका मुल- मुलीने लग्न करण्याचं ठरवलं, ज्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. आपण त्यांना मारून वेगळे करणार आहोत का? जर मला वाटले की मला माझा धर्म बदलायचे आहे त्यात शासन का येणार? मी सच्चा हिंदू आहे मला बोलायला लाऊ नका असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत.
धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावर काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनीही आपला विरोध दर्शवला. दोन धर्माच्या मुला-मुलीने जर लग्न करण्याचा विचार केला आणि त्यांच्या आई वडिलांनी जर आरोप केला की धर्मांतर केले जात आहे तर काय? धर्मांतर झाले नाही हे आरोपी कसं सिद्ध करणार? याचा देखील विचार केला पाहिजे दोन प्रेम करणाऱ्या लोकांवर अन्याय होणार आहे असं ते म्हणाले.