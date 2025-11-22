English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सदा सरवणकरांचा जावई पनवेलचा आणि नाव प्रभादेवीच्या मतदार यादीत, ही उघड मतचोरी '

Mahesh Sawat allegations on Sada Sarvankar: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्यावर बोगस मतदानाचा आरोप केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 22, 2025, 02:43 PM IST
Mahesh Sawat allegations on Sada Sarvankar: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्यावर बोगस मतदानाचा आरोप केला आहे. सदा सरवणकर यांचे जावई पनवेल येथे राहतात, तरी त्यांचं नाव प्रभादेवीत आहे. त्यांच्या आईचेही नाव आहे. समाधान सरवणकर उभे राहणार यामुळे मतचोरीसाठी यादीत नावे टाकली आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी भाजपाला विचारला आहे. तसंच हेच मत चोरी करणार असेल तर सामान्यांनी कुठे पहावं? असंही म्हटलं आहे. 

काय म्हणाले महेश सावतं?

"माझ्या माहितीप्रमाणे सदा सरवणकर यांचे जावई पनवेलला राहतात. मला ते कुठे राहतात. मी त्यांच्या घरी गेलो आहे. त्यांचं नाव प्रभादेवीच्या यादीत आहे. त्यांच्या आईचं नावही आहे. समाधान सरवणकर येथून निवडणुकीला उभे राहणार म्हणून त्यांची नावं नोंदवली आहेत का? आम्ही पनवेलमध्येही चौकशी करणार आहोत, की तेथील मतदारसंघात त्यांचं नाव आहे का?. जर अशाप्रकारे दुबार नोंदणी करत मतचोरी करु लागले तर सामान्य माणसाने कोणाकडे पाहावं," असं महेश सावंत म्हणाले आहेत. 

पूर्ण भारतात भाजपविरोधात नाराजी आहे. आमच्या माहीममधील 8 लाख मतदारांची नावं गायब आहेत. इकडे मतचोरी करणाऱ्या अशा लोकांना सुबुद्धीची गरज आहे. आम्ही प्रांतीय बोलत नाही, पण स्थानिकात कोणाची मक्तेदारी आहे हेदेखील बघा. याला संपव त्याला संपव असे म्हणतात अशी टीकाही त्यांनी केली. 

मुंबई महापालिकेत ठाकरे यांचा महापौर बसणार. शब्द फिरवण्यात भाजप हुशार आहे. गोल टोपी घालून हिंदू महापौर बसणार म्हणतात असा आरोपही त्यांनी केला. 

'आधी माहीममधील ती नावं डिलीट करा'

समाधान सरवणकर यांनी महेश सावंत यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना माहीममधील ती हजारो नावं आधी डिलीट करावीत असं आव्हानच दिलं आहे. "माहीम किल्ल्यावर गेलात तर अस्लम शेख यांनी तिकडच्या लोकांना मालाडमध्ये कायमस्वरुपी घरं दिली. ती घरं दिल्यानंतरही आजही तेथील हजार ते दीड हजार लोकांचं मतदारयादीत नाव आहे. त्याचा फटका आम्हाला विधानसभा निवडणुकी बसला. ही सर्व मतं उबाठाची म्हणजे मियाँ महेश यांना पडलेली आहेत. त्याच जीवावर ते आमदार झाले आहेत. तुम्ही आता आमदार आहात आणि हिंदुत्व किंवा हिदूंना मानत असाल तर तर माहीममधील लोकांचं ज्यांचं मालाडमध्ये पुनर्वसन झालं आहे त्या एका विशिष्ट समाजाची नावं यादीतून आधी डिलीट करा," असं आव्हानच समाधान सरवणकर यांनी दिलं आहे.

