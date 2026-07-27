'नरेंद्र मोदींच्या मनात देवेंद्र फडणवीस...,' संजय राऊतांचा मोठा दावा, 'कमिशनरचा हवालदार केला...'

देशाचे पुढील शिक्षणमंत्री होण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस योग्य व्यक्ती आहेत असं ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊतांनी म्हटलं आहे की, "उपमुख्यमंत्री केलं तेव्हा कुठे त्यांना विचारलं होतं. कमिशनचा हवालदार केला तेव्हा मोदी आणि शाह यांनीच आदेश दिला होता. त्यांच्या हातातच नाही. या देशाचा शिक्षणमंत्री मेरिटवर करायचा असेल तर मोदींच्या मनात देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव आहे".
"देशातील सर्व विद्यापीठांचे कुलुगुरु हे सरकारने नेमलेले नसून आरएसएसने नेमले आहेत. अशा कुलुगुरंच्या नेतृत्वात शिक्षणाला कोणतं तेज आणि झळाळी प्राप्त होणार? हे मोदी सरकारने जाहीर करावं. किती केंद्रीय मंत्र्यांची मुलं किंवा भाजपाचे प्रमुख नेते यांची मुलं परदेशात शिकत आहेत हे जाहीर करावं. तुमची मुलं परदेशात सुरक्षित विद्यापीठात शिकत आहेत. तुम्हाला येथील शिक्षण नको आणि आमच्या किंवा गरिबांच्या मुलांना इथे शिक्षण घेताना जी अभ्यासपद्धती बनवली आहे. त्यांना आधी हे कायदे आणि शिक्षणपद्धती लागू करा. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बहुतेकांची मुलं परदेशी विद्यापीठात शिकत आहेत. आणि आमची मुलं या बोगस शिक्षणपद्धती जी गेल्या 10 वर्षात तयार झाली आहे ती शिकत आहे," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले की, "या देशाची शिक्षणपद्धती पंडित नेहरुंपासून आधुनिकच आहे. तिचं वाटोळं कऱण्याच काम गेल्या 10 वर्षात झालं. पंडित नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हे आधुनिक विचारसरणीचे नेते होते. तुम्ही ही आधुनिकता मारुन भारताला महाभारत काळातील शिक्षण पद्धतीत नेलं. याबद्दल तुम्ही देशाची माफी मागितली पाहिजे. मुळात या देशात तंत्रज्ञानाचं युग नेहरु, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग यांनी आणलं. हे सुशिक्षित पंतप्रधान होते. ज्यांना शिक्षणाविषयी आस्था होती. त्यांनी आयआयटी, आयएमएम स्थापन केलं. तुम्ही काय सुरु केलं गोशाळा....तुम्ही मुलांना चहा विकायला लावत आहात, पकोडे विकायला लावत आहात. यात निलकेणी काय करणार आहेत? तोपर्यंत मोदी सत्तेवर राहणार नाहीत. त्यांनी राजीनामा द्यावा".
"नरेंद्र मोदींनी संघाचे स्वयंसेवक नेमण्याऐवजी निलकेणी यांना शिक्षणमंत्री करावं. असे अनेकजण आहे. गेला बाजार तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार करतच आहात. देवेंद्र फडणवीस योग्य व्यक्ती आहेत. त्यांनी कितीही नाही म्हटलं तरी त्यांनाच केलं जाईल हे मी ठामपणे सांगत आहेत. तेच पुढचे शिक्षणमंत्री आहेत," असा दावा संजय राऊतांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. यावर ते म्हणाले की, "कुठे राहायचं हे त्यांच्या हातात नाही. उपमुख्यमंत्रीपद स्विकारणं त्यांच्या हातात नव्हतं. कमिशनरचा हवालदार केला तेव्हा मोदी आणि शाह यांनीच आदेश दिला होता की हवालदार व्हा. त्यांच्या हातातच नाही. भाजपात स्वाभिमान किंवा मेरिट कुठे आहे. पण या देशाचा शिक्षणमंत्री मेरिटवर करायचा असेल तर मोदींच्या मनात देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव आहे".