'शरद पवारांची लेवल घ्यायला फडणवीसांना 100 जन्म घ्यावे लागतील', राऊत कडाडले; 'खोटं म्हणजे किती...'

Sanjay Raut Slams Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या स्तराच्या कोणत्याही नेत्याने समोर यावं असं म्हटलं होतं. त्यावरुनच राऊतांनी केली टीका

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 21, 2026, 11:27 AM IST
'शरद पवारांची लेवल घ्यायला फडणवीसांना 100 जन्म घ्यावे लागतील', राऊत कडाडले; 'खोटं म्हणजे किती...'
राऊतांचा फडणवीसांना टोला (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Sanjay Raut Slams Devendra Fadnavis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन महिला आरक्षण विधेयकावरुन विरोधकांवर निशाणा साधला. विरोधकांमुळेच हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. राज्याच्या राजकारणामध्ये माझ्या स्तरावरील कोणी विरोधी पक्षातील नेता यावर चर्चा करण्यासाठी तयार असेल तर मी त्यांना खुल्या चर्चेचं आव्हान देतो, असंही फडणवीस म्हणाले. मात्र त्यांच्या याच विधानावरुन आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे. 

मोदी आणि शहा यांनी नेमलेली माणसं

"मुळात त्यांनी त्यांचा स्तर कोणता आहे कळवायला पाहिजे. त्यांनी स्वतःची एक लेवल स्वतः सांगितली आहे. ती कोणती की मला या लेवलचा माणूस चालेल! आता त्यांनी त्या लेवलचा माणूस ती लेवल काय आहे भारतीय जनता पक्षामध्ये कुठल्या लेवलवर आहेत ते मला माहिती नाही. ते भारतीय जनता पक्षामध्ये कोणत्या लेवला आहेत? देशांमध्ये मुख्यमंत्री खूप आहेत. मला गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावच माहिती नाही. काल मी विचार करत होतो गुजरातला कोण मुख्यमंत्री आहेत? अशी सगळी मोदी आणि शहा यांनी नेमलेली माणसं आहेत त्याच्यामुळे लेवल कळत नाही," असा टोला राऊतांनी लगावला.

कोणत्या लेवलच्या गोष्टी करत आहात?

"100% महाराष्ट्राला वलय आहे आमचे बाबासाहेब भोसले होते. त्यांनाही खूप वलय होतं. सगळ्यात लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते. त्यांना प्रचंड वलय होतं. त्याचं वलय बहुतेक देवेंद्रजींना असेल ते या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. सुशिक्षित आहेत. वकील आहेत. त्यांनी बोलताना भान ठेवला पाहिजे. कोणत्या लेवलच्या गोष्टी करत आहात? तुम्हाला शरद पवार यांची लेवल घ्यायला देवेंद्र फडणवीस यांना शंभर जन्म घ्यावे लागतील. पवार साहेबांनी महाराष्ट्राच्या देशाच्या राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये केलेलं काम पाहता कोणी लेवलच्या गोष्टी करू नये," असा खोचक सल्ला राऊतांनी दिला.

लोकसभेत काय झांजा वाजवत होतो का?

"चर्चा काय सांगत आहात? चर्चेला तयार आहे, मग आम्ही लोकसभेत काय झांजा वाजवत होतो का? लोकसभेतील चर्चा त्यांनी स्वतः ऐकावी. लोकसभेत झालेली चर्चा या विषयावरची आणि त्या चर्चेनंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची उडालेली त त प प पहावी" असा सल्लाही राऊतांनी फडणवीसांना दिला.

त्यांना कळतच नाही आहे ते काय बोलत आहेत

"पराभव झाला आहे. एका विधेयकासंदर्भात पराभव झाला आहे. ते विधेयक महिला आरक्षणाचं नसून डी लिमिटेशनचं आहे. मी आज म्हटलं आहे 'सामना'मध्ये यांचा उडता भाजप झाला आहे. ऍड्रेस सगळं सापडत आहे. मुंबई महाराष्ट्रात त्याची नशा आहे का हे उडता भाजप झाला आहे. त्यांना कळतच नाही आहे ते काय बोलत आहेत," असा टोला राऊतांनी लगावला.

महिला आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही

"या विधेयकाचा महिला आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही. असं करू नका असं महाराष्ट्रची बेअब्रू होत आहे. आपण म्हणालात, महाराष्ट्राला वलय आहे हे वलय सिगरेटच्या धुराचं वलय नाही हे प्रतिष्ठेचा आणि ज्ञानाचा वलय आहे," असं राऊत म्हणाले. 

मोदींनी मुंबईत यावं

"लेवल हे कोण ठरवणार हे स्वतःच ठरवतात का? मग आम्ही म्हणतो नरेंद्र मोदी यांना मुंबईत यावं. इकडे तिकडे काय खाल्लं आहे ते जलमोडी का फलमोडी आम्ही देऊ आमची भेलपुरी वडापाव स्टॉल लावू. सामान्य शिवसैनिक सामान्य कार्यकर्ता करेल चर्चा! मोदी स्वतःला सेवक मानतात ना? कार्यकर्ता मानतात ना? मग एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य महिला कार्यकर्ता सुद्धा या विषयावरती नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहे," असं राऊत म्हणाले.

भाजपची फक्त फसवाफसवी आणि बनवाबनवी

"त्याच्यात काही नाही भाजपची फक्त फसवाफसवी आणि बनवाबनवी आहे. वकील आहात ते जरा वाचा विधेयक 2023 ला आपण स्वतः केलेलं कौतुक आणि अभिनंदन वाचा. नरेंद्र मोदी यांनी 2023 ला दिलेला राष्ट्र के नाम संदेश ऐका राष्ट्रपतींनी त्या बिलावरती सही केली आहे ती पहा. खोटं म्हणजे किती खोटं बोलावं?" असा सवाल राऊतांनी केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Gold Silver Price Today April 21: चांदी 2300 रुपयांनी घसरली...

भारत