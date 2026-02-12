English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

परभणीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मुस्लिम महापौर; काँग्रेसचे देशमुख ठरले उपमहापौर

Shivsena Muslim Mayor in Parbhani: परभणी महापालिकेवर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता आली आहे. परभणी पालिकेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसला असून, काँग्रेसचा उपमहापौर विराजमान झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 12, 2026, 02:22 PM IST
परभणीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मुस्लिम महापौर; काँग्रेसचे देशमुख ठरले उपमहापौर

Shivsena Muslim Mayor in Parbhani: परभणी महापालिकेवर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता आली आहे. परभणी पालिकेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसला असून, काँग्रेसचा उपमहापौर विराजमान झाला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सय्यद इकबाल महापौरपदी विजयी झाले आहेत. तर काँग्रेसच्या गणेश देशमुखांची उपमहापौरपदी वर्णी लागली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने मुस्लिम महापौर केल्याने आता महायुतीकडून त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेनेचे सय्यद इकबाल महापौर

शिवसेनेचे सय्यद इकबाल महापौर झाले असून, त्यांना 39 मतं मिळाली. यामधील शिवसेनेचे 25, काँग्रेसचे 12, राष्ट्रवादी 1 आणि अपक्ष 1 अशी एकूण 39 मतं मिळाली. भाजपच्या उमेदवार तिरुमला खिल्लारे यांना 26 मतं मिळाली. काँग्रेसचे गणेश देशमुख यांचा उपमहापौरपदी विजय झाला आहे. गणेश देशमुख यांना 37 मतं मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाझीमा अब्दुल रहीम यांना 27 मतं मिळाली आहेत.

संदय राऊतांनी केली पाठराखण

संजय राऊतांना मुस्लिम महापौर करण्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी यामध्ये गैर काय? अशी विचारणा केली आहे. या देशात मुस्लिम राष्ट्रपती होतात. मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लष्करप्रमुखही मुस्लिम होतात तर महापौर होण्यात गैर काय? अशी विचारणा केली आहे.

शिवसेनेकडून दिलीप ठाकूर, श्याम खोबे,  सय्यद समी उर्फ माजूलाला, सय्यद इकबाल सय्यद ख्वाजा,शरफुद्दीन सिद्दिकी, अर्जुन सामाले या सहा जणांनी अर्ज दाखल केला होता. तर काँग्रेसकडून भगवान वाघमारे, गणेश देशमुख आणि गुलमीर खान यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केले होते. भाजपकडून मीनाताई सुरेश वरपूडकर, डॉ केदार खटिंग, तिरूमला खिल्लारे आणि रितेश झांबड या चार जणांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकाने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
parbhaniuddhav thackerayShisvenaSayyed IqbalGanpat Deshmukh

इतर बातम्या

IND VS NAM Pitch Report: फलंदाजांचा दबदबा असणार की गोलंदाज...

स्पोर्ट्स