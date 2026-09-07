Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...तेव्हा महाराजांच्या मावळ्यांनी ‘डीजे’चा भूकंप घडवला नव्हता; ठाकरेंकडून विद्यानंद बापटांचं जाहीर समर्थन, ...टिळक हे पुणेकर नव्हतेच

...तेव्हा महाराजांच्या मावळ्यांनी ‘डीजे’चा भूकंप घडवला नव्हता; ठाकरेंकडून विद्यानंद बापटांचं जाहीर समर्थन, '...टिळक हे पुणेकर नव्हतेच'

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लाल महालात शाहिस्तेखानाची बोटे छाटली, प्रतापगडावर अफझल खानाचा कोथळा काढला तेव्हा मावळ्यांनी ‘डीजे’चा भूकंप घडवला नव्हता. टिळक मंडालेतून सुटून पुण्यात परतले तेव्हाही त्यांच्या स्वागताचे ‘डीजे’ वाजवले नव्हते हे पुणेकरांना कोणी सांगावे? असं सामना संपादकीयमध्ये म्हटलं आहे 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST
...तेव्हा महाराजांच्या मावळ्यांनी ‘डीजे’चा भूकंप घडवला नव्हता; ठाकरेंकडून विद्यानंद बापटांचं जाहीर समर्थन, '...टिळक हे पुणेकर नव्हतेच'
Image Credit: पुण्यातील डीजेवर ठाकरेंनी मांडली रोखठोक भूमिका

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
जगप्रसिद्ध TV स्टार सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा; निकाल ऐकल्यानंतर ती न्यायालयात रडली
2
3
4
5