'हिंदूंवरील हल्ल्यास मोदी-शहांचे धोरण जबाबदार', ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल; 'बांगलादेशात हिंदूंवर...'

Uddhav Thackeray Shivsena Slams BJP: "नेपाळातले हिंदुत्व संपले, म्यानमारमध्ये हिंदूंवर हल्ले सुरू आहेत. कंबोडियात हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त केली आहेत. थायलंडमध्येही हिंदूविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे."

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 26, 2025, 11:25 AM IST
ठाकरेंच्या सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Shivsena Slams BJP: "26 हिंदूंना पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी गोळ्या घातल्या. भाजपच्या धुरंधरांना प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी दम भरताच रणमैदानातून त्यांनी पळ काढला. अशा पळपुट्यांचे हिंदुत्व देशाला मान्य नाही," असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "या हिंदुत्वाचे पोथीपुराण फडणवीसांनी घरात चालवावे. कालपर्यंत वीर सावरकरांची टवाळी करणारे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर भुंकणारे चिल्लेपिल्ले भाजपमध्ये घुसून हिंदुत्वाचे प्रचारक बनतात तेव्हा हिंदुत्वाचा टिळाही काळा पडला असेल," अशी जळजळीत टीकाही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे आणि शिवसेनेच्या युतीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "आम्ही हिंदुत्ववादी होतो. आजही आहोत, उद्याही राहू. केवळ मतांसाठी भगवी शाल घालणारे आम्ही नाही," केलेल्या या विधानावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेनं टीका केली आहे.

हिंदुत्ववाद्यांनी सत्तेच्या खुर्च्या का उबवायच्या?

"आज मोदी-फडणवीसांच्या राज्यात ‘हिंदू खतरे में’ आला आहे अशी बोंब स्वतः मोदी व त्यांचे अंधभक्त मारतात तेव्हा तुमच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांनी सत्तेच्या खुर्च्या का उबवायच्या? स्वतःला हिंदू म्हणून मिरवायचे, हिंदुत्वाचा गजर करायचा, सत्ता हिंदू धर्मांधांसाठी राबवायची व निवडणुका आल्या की, हेच हिंदुत्व कसे धोक्यात आहे अशी तोंडाची डबडी वाजवायची," असा टोला 'सामना'च्या लेखामधून लगावण्यात आला आहे.

जगात सर्वत्र हिंदू मार खात आहे

"मोदी व त्यांच्या नकली हिंदुत्ववाद्यांचे राज्य भारतावर आल्यापासून भारतातलाच नव्हे, तर जगातला हिंदू संकटात सापडला आहे. बाजूच्या बांगलादेशात हिंदूंविरुद्ध हिंसाचार पेटला आहे. हिंदूंची घरे, देवळे, हिंदूंच्या इस्टेटी जाळल्या जात आहेत. हिंदूंना जाळले जात आहे. हिंदूंना गुलामाची वागणूक दिली जात आहे. ‘‘हिंदूंनो, तुम्हाला वाचवायला इकडे कोणी येणार नाही’’ असा इशारा देणारे फलक जागोजागी लावले गेले. भारतात अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या कारवाईची ही प्रतिक्रिया आहे व हिंदूंवरील हल्ल्यास मोदी-शहांचे धोरण जबाबदार आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर हिंसक हल्ले होत असताना भाजप व संघ परिवाराचे लोक दिल्लीतील बांगलादेशच्या हायकमिशनसमोर निदर्शने करतात हा षंढपणा आहे. मोदी-शहांसारखे 56 इंच छातीचे हिंदुत्ववादी देशावर राज्य करीत असताना जगात सर्वत्र हिंदू मार खात आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

हिंदूंच्या प्रेतावरचे लोणी खाणारे हे लोक...

"नेपाळातले हिंदुत्व संपले, म्यानमारमध्ये हिंदूंवर हल्ले सुरू आहेत. कंबोडियात हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त केली आहेत. थायलंडमध्येही हिंदूविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. मोदी यांनी अयोध्येत धर्मध्वजा फडकवली तरी या धर्मध्वजेवर निरपराध्यांच्या रक्ताचे शिंतोडे उडाले आहेत. त्यामुळे हिंदूंना जगभरात त्रास सहन करावा लागतोय. हिंदूंवरील अत्याचारांविरोधात ‘ब्र’ही न काढणारे स्वतःला हिंदुत्ववादी मानतात व हिंदुत्वासाठी लढणाऱ्यांची टवाळी करतात हे फक्त मोदी-फडणवीस यांच्यासारख्या ढोंगी हिंदुत्ववाद्यांनाच शोभा देते. हिंदूंच्या प्रेतावरचे लोणी खाणारे हे लोक कश्मीरातील हिंदू पंडितांना अद्याप न्याय देऊ शकलेले नाहीत आणि आले मोठे हिंदुत्वाची ध्वजा फडकवायला!" असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.

