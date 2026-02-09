English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच गद्दार शिंदे...'; ठाकरेच्या सेनेनं 'मनसे' व्यक्त केली खदखद

Uddhav Thackeray Shivsena Slams Raj Thackeray MNS: "कुणाला कुंभमेळ्याची कंत्राटे हवी आहेत, कुणाला मुंबई-ठाण्यात निधी व कंत्राटे हवी आहेत. कुणाला सदैव स्टँडिंग कमिटी हवी आहे. त्यासाठी निवडून देणाऱ्या जनतेशी गद्दारी करून उघड पक्षांतर चालले आहे."

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 07:57 AM IST
'संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच गद्दार शिंदे...'; ठाकरेच्या सेनेनं 'मनसे' व्यक्त केली खदखद
ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Shivsena Slams Raj Thackeray MNS: राज्यातील महानगरपालिकांच्या महापौरांच्या नावाची घोषणा झाली असून याच मुद्द्यावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला आहे. निवडणुकानंतर विरोधात उभं राहूनही निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने दिलेला कौल पाहून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं संताप व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं कल्याण-डोंबिवलीत घेतलेल्या निर्णयावरुनही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं थेट नाराजी व्यक्त केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हे किळसवाणे प्रकार थांबणार आहेत काय?

"11 पैकी 10 महापालिकांत महापौर बसवण्यासाठी भाजप व त्यांच्या दोस्त पक्षांनी जे जे उपद्व्याप केले, त्यात ना विचार होता ना नीतिमत्ता. कल्याण-डोंबिवलीत संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच गद्दार शिंदे गटाबरोबर गेली. नाशकातही त्यांचा नगरसेवक शिंदे गटात गेला. या दोन्ही ठिकाणी शिवसेना व मनसे एकत्र लढले, पण निवडून आले त्यांनी माती खाल्ली," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. "मशाल चिन्हावर निवडून आलेले दोघे निर्लज्जपणे शिंदे गटात गेले व दोघे मनसेच्या राजू पाटलांची ‘करंगळी’ पकडून भाजपात गेले. हे किळसवाणे राजकारण असल्याचे राज ठाकरे यांनी जाहीर केले, पण फक्त मनस्ताप करून हे किळसवाणे प्रकार थांबणार आहेत काय?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.

नक्की वाचा >> '...आणि देवेंद्र फडणवीस त्या गटारात पाय सोडून बसले आहेत'; ठाकरे सेनेचा हल्लाबोल

तुडवातुडवी करावीच लागेल

"एका चिन्हावर निवडून यायचे व निकालाची शाई वाळण्याआधीच पक्षांतर करायचे ही वाळवी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला लागली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी यावर तोडगा सांगितला होता तो म्हणजे, ‘फुटलेल्या आमदारांना वगैरे रस्त्यावर तुडवा.’ हे ‘उपाय’ लोकशाहीच्या, कायद्याच्या चौकटीत बसत नसले तरी लोकशाही रक्षणासाठी यापुढे ही तुडवातुडवी करावीच लागेल," असा सूचक इशारा ठाकरेंच्या शिवसेनेनं दिला आहे. 

निवडून देणाऱ्या जनतेशी गद्दारी करून उघड...

"शरद पवारकृत राष्ट्रवादी काँगेसचा एक नगरसेवक अजित रावराणे शिवसेनेबरोबरच्या युतीतून निवडून आला व आता ‘विकास’, ‘लोककल्याण’ वगैरे नावांवर शिंदे गटात सामील झाला. काय तर म्हणे, प्रभागातील विकासकामे करण्यास आवश्यक निधी मिळण्यात अडचणी येतील म्हणून सत्ताधारी गटात जात आहे. अशा तऱ्हेचे हास्यास्पद खुलासे अशा फुटीर व गद्दारांकडून होत आहेत. कुणाला कुंभमेळ्याची कंत्राटे हवी आहेत, कुणाला मुंबई-ठाण्यात निधी व कंत्राटे हवी आहेत. कुणाला सदैव स्टँडिंग कमिटी हवी आहे. त्यासाठी निवडून देणाऱ्या जनतेशी गद्दारी करून उघड पक्षांतर चालले आहे. लोकसभेपासून विधानसभा, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींपर्यंत आपलीच सत्ता हवी, यासाठी भाजपसारखे लोक ज्या प्रकारे जिवाचा आटापिटा व पैशांचा पाऊस पाडतात तो प्रकार थक्क करणारा आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची संपूर्ण घसरगुंडी

"महाराष्ट्राच्या तिजोरीचा ‘ठणठण गोपाळ’ झाल्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना काटकसरीने वागण्याचा सल्ला दिला. नवीन टेंडर्स, कामे काढू नका, असे ते सांगतात. पण त्याच वेळी लहानसहान निवडणुकांत भाजप व इतर सत्ताधारी मित्र कोट्यवधी रुपयांची उधळण करतात हे त्यांना का दिसू नये? महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची संपूर्ण घसरगुंडी गेल्या काही वर्षांत या लोकांनी केली," असंही ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
uddhav thackerayShivsenaslamsRaj Thackeraymns

इतर बातम्या

आईच्या शेवटच्या क्षणी सनी लिओनी घरापासून होती दूर; म्हणाली,...

मनोरंजन