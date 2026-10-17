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ठाकरेंचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच होणार, पण मुंबई महापालिकेने घातल्या तब्बल 24 अटी, रात्री 10 नंतर...

ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी दिली, पण मुंबई महानगरपालिकेने 24 अटी घातल्या

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 17, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 11:55 AM IST
ठाकरेंचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच होणार, पण मुंबई महापालिकेने घातल्या तब्बल 24 अटी, रात्री 10 नंतर...
Image Credit: Uddhav Thackeray Shivsena

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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