/ठाकरेंचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच होणार, पण मुंबई महापालिकेने घातल्या तब्बल 24 अटी, रात्री 10 नंतर...

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिवसेना युबीटी आणि शिवसेनेचे दोन वेगवेगळे मेळावे होतात. दसरा मेळावा हा राजकीय वर्तुळामध्ये महत्त्वाचा मानला जातो. शिवाजी पार्कवर कोणत्या पक्षाचा दसरा मेळावा होणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. शिवाजी पार्क मैदानात दसरा मेळावा घेण्याचा शिवसेना यूबीटी पक्षाचा मार्ग मोकळा झाला असून मुंबई महापालिकेच्या जी उत्तर विभागाने दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत.
खासदार अनिल देसाई यांनी केलेल्या अर्जानंतर पालिकेच्या जी-उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी ही परवानगी दिली आहे. मात्र परवानगी देताना पालिकेने तब्बल 24 अटी समोर ठेवल्या आहेत. काय आहे या अटी जाणून घेऊयात. पालिकेच्या पत्रानुसार 20 ऑक्टोबर रोजी मुख्य दसरा मेळाव्यासाठी आणि 19 ऑक्टोबर रोजी पूर्वतयारीसाठी 2 दिवसांची परवानगी देण्यात आली आहे.
मैदानाच्या वापरासाठी प्रतिदिन 500 रुपये + 18% GST आणि 250 रुपये परवाना शुल्क भरावे लागणार आहे. 20 हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रात्री 10 नंतर कोणताही कार्यक्रम घेता येणार नाही, मैदानावर वाहनांना प्रवेश नाही, ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळावे लागतील, कार्यक्रमानंतर मैदान पूर्ववत करून द्यावे लागेल आणि कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास अनामत रक्कम जप्त करून पुढील वर्षी परवानगी नाकारली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
मैदानाचा ताबा - 19 ऑक्टोबर रोजी तयारीसाठी आणि 20 ऑक्टोबर रोजी मुख्य कार्यक्रमासाठी.
20 ला सकाळी 6 वाजता मैदान मिळेल, रात्री 12 वाजेपर्यंत रिकामे करावे लागेल.
भाडे - प्रतिदिन 500/- रुपये + 18% GST आणि 250/- रुपये परवाना शुल्क पालिकेत आगाऊ भरणे.
अनामत रक्कम - 20,000/- रुपये अनामत रक्कम आगाऊ भरावी लागेल.
परवानगी रद्द - कोणत्याही कारणाने पालिकेने परवानगी रद्द केल्यास कोणताही दावा/भरपाई मागता येणार नाही.
हायकोर्ट आदेश - उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका 218/2010 आणि इतर आदेशानुसार मैदान हे सायलेन्स झोन आहे, त्याचे पालन करणे बंधनकारक.
ध्वनिप्रदूषण - रात्री 10.00 नंतर कोणत्याही प्रकारे लाऊडस्पीकर/ध्वनिवर्धक वापरता येणार नाही. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे काटेकोर पालन करावे.
वाहनबंदी - शिवाजी पार्क मैदानाच्या आत कोणत्याही वाहनास प्रवेश नाही. पार्किंग करता येणार नाही.
मैदानाचे नुकसान नाही - मैदानात कोणतेही खोदकाम, खड्डा करणे, खिळे ठोकणे, नुकसान करण्यास मनाई.
स्वच्छता - कार्यक्रमानंतर कचरा, घाण, निर्माल्य स्वतः उचलून मैदान स्वच्छ करावे लागेल.
पूर्ववत करणे - कार्यक्रम संपल्यानंतर मैदान आहे त्या स्थितीत पूर्ववत करून द्यावे लागेल.
नुकसान झाल्यास कारवाई - मैदानाचे नुकसान झाल्यास अनामत रक्कम जप्त होईल आणि पुढील वर्षी परवानगी नाकारली जाईल.
पोलीस परवानगी - मुंबई पोलीस, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दलाची स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक.
बेकायदेशीर बांधकामास मनाई - कोणतेही पक्के बांधकाम, स्टेजसाठी खोदकाम करता येणार नाही.
बॅनर/जाहिरात - जाहिरात/बॅनर लावायचे असल्यास जाहिरात विभागाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी.
कायदा-सुव्यवस्था - कायदा व सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी आयोजकाची राहील. परिस्थिती बिघडल्यास परवानगी तात्काळ रद्द.
ही परवानगी केवळ मैदान वापरण्यापुरती आहे, इतर कोणत्याही परवान्याचा यात समावेश नाही.
खाद्यपदार्थ/स्वयंपाक - मैदानात स्वयंपाक करणे, चूल पेटवणे, अग्नीचा वापर करण्यास मनाई.
फूटपाथ/रस्ता अडवू नये - रस्ता, फूटपाथवर अतिक्रमण करता येणार नाही, जनतेस अडथळा होता कामा नये.
विद्युत परवानगी - विद्युत जोडणीसाठी नियमानुसार परवानगी घ्यावी, सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.
पावसामुळे नुकसान - नैसर्गिक कारणाने/पावसामुळे कार्यक्रम रद्द झाल्यास पालिका जबाबदार नाही.
कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा - कार्यक्रमात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, विमा आयोजकाची जबाबदारी.
शांतता राखणे - कोणतेही आक्षेपार्ह भाषण, गोंधळ होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
परवानगी हस्तांतरण नाही - ही परवानगी दुसऱ्या कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही.
अंतिम अधिकार - या सर्व अटींचा भंग झाल्यास सहाय्यक आयुक्त (जी/उत्तर) यांना परवानगी रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार राहील.