 राज्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकीत महायुपतीच्या तीनही पक्षांनी मोठं यश मिळवलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 12, 2026, 10:55 PM IST
पैशांचा महापूर निष्ठेच्या भिंती पाडू शकल्या नाहीत

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : राज्यात नुकत्याच झालेल्या झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या शिवसेनेला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. झेडपी निवडणुकीत भाजप एक नंबरचा तर शिंदेंची शिवसेना दोन नंबरचा पक्ष ठरला. यावरूनच उद्धव ठाकरेंनी भाजप आणि शिवसेनेवर जोरदार टीका केला. महायुतीने पैशांचा वारेमाप वापर केला पण पैशांचा महापूर निष्ठेच्या भिंती पाडू शकला नसल्याचं म्हणत हल्लाबोल केला आहे. 

 राज्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकीत महायुपतीच्या तीनही पक्षांनी मोठं यश मिळवलं आहे. झेडपीच्या या निवडणुकांमध्ये भाजप नंबर एकचा तर शिंदेंची शिवसेना दुसऱ्या स्थानी राहिली तर राष्ट्रवादी तिसऱ्या स्थानावर राहिली. आणि यावरूनच आता उद्धव ठाकरेंनी महायुतीच्या पक्षांवर टीके केली आहे. 

झेडपीच्या निवडणुकीत महायुतीने पैशांचा वारेमाप वापर केला.. मात्र पैशांचा महापूर निष्ठेची भिंत फोडू शकला नाही असं म्हणत ठाकरेंनी भाजप, शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 'प्रतिकूल परिस्थितीत आपण निवडणुका लढलो' त्यामुळे उद्याचा काळ आपला असणार असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे.  तर निवडणूक हरल्यावर मनाला समाधान देण्यासाठी अशी वाक्य चांगली वाटतात असा टोला सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे. 

राज्यात मागील काही दिवसांपासून निवडणुकांची मालिका सुरू आहे.. आधी नगर परिषद, नगरपंचायतींची निवडणुका पार पडल्या.. त्यानंतर महापालिकांच्या आणि आता झेडपी आणि पंचायत समितींच्या निवडणपका पार पडल्या.. या सगळ्यात निवडणुकांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी चांगली कामिगिरी केल्याचं पाहायला मिळालं. आणि त्यावरूनच आता ठाकरेंनी महायुतीवर पैसे वाटपाचा गंभीर आरोप करत निष्ठावंतांचा कौतुक केलं आहे. 

