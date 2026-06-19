खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंची पहिली पोस्ट, बाळासाहेबांचा एक फोटो आणि ती एक ओळ...

Uddhav Thackeray Social Media Post Viral: शिवसेनेतील खासदारांच्या फुटीनंतरही उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. थोडक्यात पण प्रभावी शब्दांत त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना संदेश दिला. संकटे कितीही आली तरी संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या काव्यपंक्तींच्या माध्यमातून अधोरेखित केले. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी वडील आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. या फोटोसोबत त्यांनी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांच्या प्रेरणादायी कवितेतील ओळी पोस्ट केल्या. या पोस्टमधून त्यांनी पुन्हा एकदा लढण्याची आणि नव्याने उभे राहण्याची भूमिका मांडली.
2022 नंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतर पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि नेतृत्वावरून मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला. आता पुन्हा काही खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वासमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र या राजकीय घडामोडींमध्येही उद्धव ठाकरे यांनी संयम आणि संघर्षाची भूमिका कायम ठेवली आहे. पक्षातील अनेक नेते वेगळे झाले असले तरी शिवसेनेची विचारधारा आणि संघटना पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संदेश त्यांनी आपल्या पोस्टमधून दिला.
"किरणांचा उघडून पिसारा, देवदूत कोणी, काळोखावर खोदित बसला तेजाची लेणी..." या काव्यपंक्तींच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांनी अंधारानंतर प्रकाशाचा मार्ग शोधण्याचा संदेश दिला. राजकीय संकटे आणि अडचणींच्या काळातही हार न मानता नव्या उमेदीने पुढे जाण्याचा त्यांचा निर्धार या पोस्टमधून दिसून आला. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या काही तास आधी केलेली ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली.
उद्धव ठाकरेंच्या या पोस्टकडे अनेकजण नव्या सुरुवातीचा संकेत म्हणून पाहत आहेत. संकटांनंतर पुन्हा संघटना उभी करण्याचा आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न या संदेशातून दिसून येत आहे. कुसुमाग्रजांच्या प्रेरणादायी शब्दांद्वारे त्यांनी समर्थकांना एकच संदेश दिला आहे की संघर्ष संपलेला नाही, प्रवास अजून बाकी आहे आणि नव्या ताकदीने पुढे जायचे आहे.
आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाचा मुंबईत वर्धापन मेळावा होणार. शिवसेना युबीटीचा कार्यक्रम षण्मुखानंद सभागृहात होणार तर शिवसेना शिंदे पक्षाचा वर्धापन दिवस मेळावा गोरेगावमधील नेस्को मैदानात होणार आहे.