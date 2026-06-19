खरा एकनिष्ठ... 350 KM प्रवास, 'मातोश्री'चं गेट अन् हातात फलक... उद्धव ठाकरेंसाठी खास मेसेज, नेमकं लिहिलंय काय?

मुंबई: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये (Uddhav Thackeray) चार वर्षात दुसऱ्यांदा फूट पडली असून गुरुवारी संसदीय गटाच्या बैठकीला सहा खासदारांनी दांडी मारल्याने त्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याच्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. या खासदारांना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नोटीस पाठवून कारण देण्यास सांगितलं आहे. एकीकडे या घडामोडी सुरु असतानाच दुसरीकडे या बंडखोरीविरुद्ध ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांविरोधात अपशब्द वापरण्यासोबतच 'ऑपरेशन तुडवा' सुरु करण्याचं आवाहन केलं आहे. असं असतानाच दुसरीकडे मुंबईमध्ये वांद्रे येथील ठाकरेंचं निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री' समोर एक सच्चा शिवसैनिक एक पोस्टर घेऊन उभा आहे. या शिवसैनिकांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे.
ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर 'मातोश्री'बाहेर शुकशुकाट दिसून येत आहे. मात्र 'मातोश्री'च्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर रस्त्याच्या समोरच्या बाजूला एक तरुण हातात मोठा फलक घेऊन तो उंचावून धरुन उभा असल्याचं चित्र गुरुवारी पाहायला मिळालं. उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी 'मातोश्री'बाहेर उभ्या असलेल्या या तरुणाने उद्धव ठाकरेंसाठी विशेष मेसेज लिहिलेला आहे.
सहा खासदार पक्षातून बाहेर पडल्यानंतरही आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचा हातातील फलकात उल्लेख आहे. डोक्यावर भगवी टोपी आणि हातात फलक घेऊन 'मातोश्री'समोर उभ्या राहिलेल्या या तरुणाचं नाव मनिष सरोदे असं आहे. 350 किलोमीटरचा प्रवास करुन हा तरुण छत्रपती संभाजीनगर येथून 'मातोश्री'समोर उभा राहून केवळ आपल्या लाडक्या राजकारण्याच्या पाठीशी आपण उभे असल्याचं सांगायला आला आहे.
'कोणीही कुठेही गेलं तरी माझ्यासारखे लाखो शिवसैनिक आदरणीय उद्धव साहेबांच्या पाठीशी कायम खंबीरपणे उभे असतील. जय महाराष्ट्र! आपला शिवसैनिक मनिश दीपक सरोदे (छत्रपती संभाजीनगर)' असा मजकूर फलकावर लिहिलेला आहे. 'मातोश्री'समोरुन जाणारी प्रत्येक व्यक्ती क्षणभर थांबून या फलकावर काय लिहिलंय ते वाचताना दिसतेय.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या विरोधात ठाकरेंचे शिवसैनिक आक्रमक झाले आहेत. कोपरगावमध्ये भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याची गाढवावरून धिंड काढत पुतळा जाळण्यात आला. वाकचौरे हे शिंदे सेनेसोबत जाणार असल्याच्या चर्चांनंतर ठाकरेंचे शिवसैनिक आक्रमक झाले असून, ठीक ठिकाणी वाकचौरे यांचा निषेध केला जात असून राजकीय वातावरण तापले आहे. 'वाकचौरे यांनी आधी शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपासोबत देखील गद्दारी केलेली आहे. उद्धव ठाकरेंचा शिवसैनिक काय असतो? हे आम्ही दाखवून देऊ,' असा इशारा ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी दिला आहे.
परभणीच्या सोनपेठमध्ये ठाकरे शिवसैनिक आक्रमक झाले आहेत. संतप्त ठाकरे शिवसैनिकांनी खासदार संजय जाधव यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली. खासदार संजय जाधव यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी. परभणीत खासदार संजय जाधव याच्या विरोधात ठाकरे शिवसैनिक संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरलेत.
शिंदे गटाच्या कथित ‘मिशन टायगर’ची चर्चा सुरू असतानाच बीडमध्ये ठाकरे समर्थक शिवसैनिक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. बंडखोर खासदारांविरोधात शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्यांचे दहन केले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत संबंधित खासदारांच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला. आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी इशारा देत, “या सहा खासदारांना बीड जिल्ह्यात येऊ देणार नाही,” असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश वरेकर यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या बंडखोरीचे पडसाद आता रस्त्यावरही उमटू लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
उद्धवसेनेच्या सहा खासदारांनी बंड केले असताना पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेले नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे आज नाशिक येथे आगमन होणार आहे. त्यामुळे नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर त्यांचे जंगी स्वागताचे नियोजन शिवसैनिकांनी केले आहे. सकाळी 8:30 वाजता नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन परिसरात खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे स्वागत केले जाणार आहे. या स्वागत सोहळ्याच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात उद्धवसेना मोठे शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहे. शहर व सिन्नर परिसरातही वाजे यांच्या स्वागताचे बॅनर मोठ्या प्रमाणावर झळकत आहे. या स्वागत सोहळ्याचे आयोजन शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी व सर्व अंगीकृत संघटना (नाशिक जिल्हा) यांच्यावतीने करण्यात आलं आहे.