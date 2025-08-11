'मला फडणवीसांची कीव येते, वरती बापजादे...,' शिवतीर्थावरुन उद्धव ठाकरे कडाडले; 'किमान तुम्ही तरी...'

Uddhav Thackeray on Maharashtra Government: महायुती सरकारमधील कलंकित आणि भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठीशी घातलं असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने राज्यव्यापी आंदोलन पुकारलं आहे. शिवाजी पार्कातून या आंदोलनाला सुरुवात झाली असून, यावेळी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडेतोड टीका केली. जोपर्यंत भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची हाकलपट्टी होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे. तसंच मला देवेंद्र फडणवीसांची किव येते, पाशवी बहुमत आहेत आणि वरती दिल्लीत बापजादे बसलेत तरी हिंमत होत नाही अशा शब्दांत आव्हानच दिलं आहे.
"आज संपूर्ण महाराष्ट्र जागा झाला आहे. सत्ताधारींसोबत संघर्ष करायला मर्द लागतो, तो आमच्या शिवसैनिकांत आहे. डोके नाही, खोके आहे. हे खोके घेवून बसले आहेत. दिल्लीत इंडिया आघाडीतर्फे मोर्चा सुरू आहे. ही जुलूमशाही सुरू आहे.याविरोधात आता उतरावेच लागेल.. गौरवशाली महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराच पहिल्या रांगेत बसवले आहे. विकास आणि नितिमत्तेत शेवटच्या रांगेत आहोत. आम्हाला लाज वाटत आहे," अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.
"मंत्र्यांवर आरोप झाले की राजीनामा घेवून चौकशीला सामोरे जावे लागते. मीही वनमंत्रीला वनवासात पाठवले होते. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना बाळासाहेबांनी पाच जणांचे राजीनामे घेतले होते. लोकांच्या मनात संशय असेल तर तुम्ही चौकशीला सामोरं जावं लागेल. जर निर्दोष सुटलात तर तुमचं खातं तुम्हाला परत देऊ असं सांगितलं होतं. याला कारभार म्हणतात. यांचे जनताभिमूख नाही तर पैसे गिळणारे मूख आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
"आपण नुसते आरोप केले नाहीत. सभागृहात पुराव्यानशी लख्तरं काढली. मंत्री डान्सबार चालवतो,पैशाच्या बॅगा घेवून बसलेत. पण अभ्यास कोणताही असो, आवड कोणतीही असो, तुम्हाला सत्ता टिकवण्यासाठी कोणतं तरी मंत्रीपद द्यावं लागतं. पण पहिल्यांदाच एका व्यक्तीला आवडीचे खाते दिलं. हे रमी मंत्री आहेत. भर सभागृहात रमी खेळतात. शेतकऱ्याची थट्टा करता. सभागृहात रमी खेळता, कशात रमता. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी पैसे नाही, शेतकऱ्यांकडे वेळ द्यायला नाही. आम्हाला वाटलं होतं. देवेंद्र फडणवीस परंपरा पुढे चालवणारे असतील. पुराव्यानंतर चौकशी कसली करता. हाकलपट्टी कराल असं वाटलं होतं. पण मुख्यमंत्री सांगतात की समज दिली आहे. रमी नको तीन पत्ती खेळ सांगितलं असेल. सावली डान्सबार नको तर उन्हात डान्सबार काढ," असा टोला त्यांनी लगावला.
"समज देणार असाल तर धनकड यांचा राजीनामा का घेतला?. ते सरकारविरोधात कारस्थान करतायत याचा संशय सरकारला आला होता. धनकड यांना का समज दिली नाही. ते कुठं आहेत आता? धनकडांचे झालंय काय?,' अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"जर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतानाही समज देऊन सोडून देणार असाल तर धनखड यांचा तात्काळ राजीनामा घेऊन वनसाता का पाठवलं? कुठे आहेत? राजीनामा का दिला याचं कारणच समोर आलेलं नाही. मी दिल्लीत गेलो तेव्हा कळलं सरकारिविरोधात कारस्थान करत असल्याचा संशय सशल्याने गायब केलं. मग धनकड यांना समज का नाही दिली? पट्टीने मारेने, अंगठे धरुन उभे करेन. जसं चीनमध्ये चाललं आहे, सरकारविरोधात कोणी बोललं तर तो माणूस अदृश्य होतो. राजीनामा दिला असला तरी ते आहते कुठे? तब्येत बिघडली असेल तर कोणत्या रुग्णालयात आहेत की तुम्ही ऑपरेशन केलं आहे?," अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
"ज्या दिशेने राज्य कारभार चालला आहे. आता परत एकदा आपल्या खांद्यावर जबाबदारी आली आहे. आज तुम्ही 2014 मध्ये ज्याप्रकारे मोदींनी चाय पे चर्चा केली होती त्याप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन चर्चा करा. सगळीकडे बसा, सावली बारमध्ये बसू नका. सगळीकडे भ्रष्टाचारावर चर्चा होऊ द्या. जोपर्यंत हे भ्रष्टाचारी मंत्री काढले जात नाहीत तोपर्यंत आदोलन थांबणार नाही," असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला.
"मला देवेंद्र फडणवीसांची किव येते. पाशवी बहुमत आहेत आणि वरती दिल्लीत बापजादे बसलेत तरी यांना काढायची हिंमत होत नाही. स्वत: काही भष्ट्राचार केला नसताना त्यांच्यासाठी बदनामी का ओढवून घेत आहात? त्यांच्यावर पांघरुण का घालत आहात? जगातील सर्वात मोठा पक्ष भाजपाकडे अध्यक्ष करायला माणूस नाही, तसंच भ्रष्ट मंत्री काढून दुसरे घ्यायला माणूस नाही का? हा भ्रष्टाचार पटत असेल तर जाहीर करावं. मग महाराष्ट्रातील जनता आणि ते भ्रष्टाचारी आहेत. नसेल तर सांगा की, मला काढायचं आहे, पण सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी स्थिती आहे सांगावं. दबाव झुगारुन द्या. नाहीतरी तुम्ही मतांची चोरी केली आहे त्याविरोधात दिल्लीत मोर्चा निघतच आहे. काँग्रेसने त्यांना चोरांचा सरदार म्हटलं आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
तुमच्यात जरा जरी स्वाभिमान, धैर्य असेल तर वरचा नाही खालचा (जनतेचा) दबाव पाहा. अन्यथा महाराष्ट्रात पळता भुई थोडी होईल असा इशाराही त्यांनी दिला. महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला तर हुकूमशाहीविरोधात संपूर्ण हिंदुस्थान उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.