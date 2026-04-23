उद्धव ठाकरे विधानसभा लढणार; सुप्रिया सुळे-वडेट्टीवारांची मागणी नाहीतर सकपाळांची वेगळी भूमिका

Uddhav Thackeray: राज्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून त्यातील एक जागा महाविकास आघाडीच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 23, 2026, 07:39 PM IST
Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रातील आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray यांच्या उमेदवारीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीतील सहयोगी पक्षांकडून ठाकरे यांनी निवडणूक लढवावी, अशी उघड मागणी होत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या एकमेव जागेवर कोण उतरणार, याकडे राज्याचे राजकीय लक्ष लागले आहे.

ठाकरेंच्या नावाची जोरदार चर्चा

राज्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून त्यातील एक जागा महाविकास आघाडीच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. या जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांचे नाव आघाडीतील सर्वाधिक चर्चेत आहे. ठाकरे हे अनुभवी नेते असून त्यांची सभागृहात उपस्थिती आघाडीसाठी महत्त्वाची ठरेल, असा सूर सहयोगी पक्षांकडून उमटत आहे.

सुप्रिया सुळेंची ठाकरेंना थेट विनंती

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या Supriya Sule यांनी उद्धव ठाकरे यांनीच ही निवडणूक लढवावी, अशी भूमिका जाहीर केली. ठाकरे यांचा अनुभव राज्यासाठी आणि सभागृहासाठी उपयोगी ठरेल, असे त्यांनी म्हटले. या विधानामुळे मविआमध्ये ठाकरे यांच्या नावाला अधिक बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

काँग्रेसकडूनही सकारात्मक संकेत

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही ठाकरे उमेदवार असतील तर काँग्रेस पाठिंबा देईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र ठाकरे निवडणूक लढवणार नसतील, तर काँग्रेस स्वतःच्या उमेदवारीवर विचार करेल, असेही संकेत त्यांनी दिले. त्यामुळे आघाडीत अंतिम निर्णय होईपर्यंत चर्चांचे फेरे सुरू राहणार आहेत.

संजय राऊत काय म्हणाले?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार Sanjay Raut यांनी ठाकरे विधान परिषदेत गेले तर महाविकास आघाडी अधिक मजबूत राहील, असे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, तिन्ही पक्षांनी एकत्रित निर्णय घेतल्यास निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता देखील आहे. या विधानामुळे ठाकरे यांच्या उमेदवारीकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

संख्याबळाच्या गणिताचे मविआसमोर आव्हान

विधानसभेतील विद्यमान संख्याबळ पाहता सत्ताधारी महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे नऊ पैकी आठ जागा महायुतीकडे जाऊ शकतात, तर विरोधकांना एक जागा निश्चित मानली जाते. अशा परिस्थितीत मविआला एकमताने उमेदवार ठरवणे अत्यावश्यक आहे. मतविभाजन झाले तर विरोधकांची राजकीय प्रतिमा धक्का खाऊ शकते.

ठाकरेंचा निर्णय ठरणार निर्णायक

उद्धव ठाकरे यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपत असल्याने त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे विशेष लक्ष आहे. ते पुन्हा सभागृहात जाणार की संघटनात्मक राजकारणावर भर देणार, याबाबत अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र त्यांच्या एका निर्णयावर मविआची रणनीती ठरणार आहे.

पुढे काय होणार?

उमेदवारी अर्ज, पक्षांतर्गत चर्चा आणि जागावाटप या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवस राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरणार आहेत. ठाकरे निवडणूक लढल्यास मविआला एक चेहरा मिळेल; तर त्यांनी नकार दिल्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये जागेसाठी नवीन समीकरणे तयार होऊ शकतात. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ एक जागेची नसून विरोधकांच्या एकतेचीही कसोटी मानली जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

