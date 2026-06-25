उद्धव ठाकरे फुटलेल्या खासदारांच्या मैदानात ठोकणार 'शड्डू', पण विरोधकांचे दौऱ्यावरून टीकेचे 'बाण'

विशाल करोळे, छत्रपती संभाजी नगर : शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून उबाठा गटाचे सहा खासदार फुटले, त्यातील तीन खासदार मराठवाड्यातील होते. त्यामुळे त्या सर्व खासदारांच्या मतदारसंघात आता उद्धव ठाकरे तीन दिवसांचा दौरा करणार आहेत. मात्र, या दौऱ्यावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत. आता उद्धव ठाकरे दौरा करून काय उपयोग असं शिवसेना नेते म्हणताय तर उद्धव ठाकरेंचं मराठवाड्यात स्वागत आहे असं नुकतेच फुटलेले खासदार सांगताय.
उबाठा गटामध्ये पडलेल्या फुटीनंतर त्यांचे सहा खासदार आता एकनाथ शिंदेंच्या गळाला लागले आहेत. त्यात तीन खासदार हे मराठवाड्यातले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघात पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे दौरा करणाऱ आहेत. खरंतर अडीच वर्षांपूर्वी गुवाहाटीला जाणाऱ्या आमदारांच्या संख्येत मराठवाड्यातले नऊ आमदार होते. त्याही वेळेस आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी या बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात दौरा केला होता आणि तब्बल अडीच तीन वर्षानंतर आता तीन खासदार फुटलेले आहेत, याच खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे नव्याने दौरा करणार आहेत.
यवतमाळपासून त्यांचा दौरा सुरू होणार आहे, यवतमाळ, वाशीम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव करत थेट शिर्डीपर्यंत त्यांचा दौरा असणार आहे.. या सहाही मतदारसंघात जाऊन उद्धव ठाकरे मतदारांसोबत आणि शिवसैनिकांसोबत संवाद साधणार आहेत आणि फुटलेले खासदार गद्दार असल्याचा पुन्हा एकदा आरोप ते करतील यात शंका नाही..
मात्र याच दौऱ्यावर ना आता आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. आता दौरा करून उपयोग तो काय असा सवाल आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून केल्या जातोय. तर उद्धव ठाकरे येत असतील तर त्यांच्या पक्ष वाढीसाठी त्यांनी फिरावं त्यांचा स्वागतचा आहे, अशी प्रतिक्रिया आता एकनाथ शिंदेंच्या सोबत गेलेले खासदार देत आहे.
मराठवाडा एकेकाळी उद्धव ठाकरेंचा शिवसेनेचा गड... मात्र हा गड आमदारांच्या रूपान तीन वर्षांपूर्वी तर खासदाराच्या रूपाने आता उध्वस्त झालेला आहे. उबाठाॉसाठी हे उध्वस्त झालेलं मतदारसंघ पुन्हा सावरण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांचा दौरा आहे विधान परिषद निवडणुकीत त्यांनी दौरा करत जंग जंग पछाडले मात्र मराठवडयात अवघे 3 आमदार त्यांच्या पदरी पडले, तर राज्यात 20 या व्यतिरिक्त फारस यश त्यांना आलं नाही आता खासदारांच्या मतदारसंघातील दौऱ्यान काही फरक पडेल का अशाच चर्चा आता सुरू आहे..