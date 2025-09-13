पुण्यात भाजपला तर मुंबईत एकनाथ शिंदेंना दणका देणार! उद्धव ठाकरेंचा यांचा जबरदस्त प्लान; 15 जण संपर्कात...

Maharashtra politics : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने महाराष्ट्रात आपली ताकद वाढवण्याच्या अनुषंगाने जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. उद्धव ठाकरे पुण्यात भाजपला तर मुंबईत एकनाथ शिंदेंना दणका देणार आहेत. पुणे पदवीधर मतदार संघाची निवडणुक लढण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहेत. तर, दुसरीकडे मुंबईत उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदेंना धक्का देणार आहेत.
पुणे पदवीधर मतदार संघांची निवडणुक लढण्याच्या तयारी ठाकरेंची शिवसेना करत आहे . पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या तयारिचा आढावा आणि तयारीसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून समन्वयक जाहीर करण्यात आला आहे. कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांची पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या समन्वयकपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. सुनील मोदी यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेत माजी नगरसेवक, माजी स्थायी समिती सभापती व माजी परिवहन सभापती म्हणून काम पाहिले आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या सिनेटवर त्यांनी सलग 12 वर्षे व कार्यकारिणीवर 6 वर्षे जबाबदारी पार पाडली. तसेच 1995 मध्ये युती सरकार असताना पुणे म्हाडा मंडळाचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले
एकनाथ शिंदेंचे मुंबईतील 15 माजी नगरसेवक परतीच्या वाटेवर आहेत. उद्धव ठाकरेंकडे येण्याच्या तयारीत असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. शिंदेंच्या माजी नगरसेवकांकडून उद्धव ठाकरेंना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या माजी नगरसेवकांना पक्षात घ्यायचं की नाही याबाबत आज झालेल्या शिवसेना UBTच्या बैठकीत अद्याप चर्चा झालेली नाही. मुंबईतील एकूण 46 माजी नगरसेवकांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता..यापैकी काही नगरसेवक पुन्हा ठाकरेंकडे येण्याच्या तयारीत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे...