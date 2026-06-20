'उद्धव ठाकरेंची राजीनाम्याची घोषणा राजकीय नौटंकी, भाजपकडून खरमरीत टीका!

उद्धव ठाकरे यांनी वर्धापन दिन सोहळ्यात पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली असली, तरी त्यांच्या राजकीय इतिहासाकडे पाहिले तर हा आणखी एक यू-टर्न ठरण्याची शक्यता असल्याची टीका भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केली आहे. विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा देण्याची घोषणा असो किंवा काँग्रेससोबत कधीही जाणार नाही, हा शब्द असो, उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा भूमिका बदलल्या आहेत. त्यामुळे राजीनाम्याची घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत उतरेल की पुन्हा एकदा यू-टर्न होईल, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागल्याचे ते म्हणाले.
संजय राऊत यांनी शिवसेनेवर टीका करताना ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ची उपमा दिली. मात्र धनुष्यबाण असलेली शिवसेना हीच मूळ शिवसेना असून तिचा वारसा आजही कायम आहे. उलट काँग्रेससोबत सत्तेसाठी केलेल्या समझोत्यानंतर उबाठा गटाचा जन्म झाला. त्यामुळे राजकीय सरोगसी आणि काँग्रेसची कुशी याबाबत भाष्य करण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी स्वतःच्या राजकीय प्रवासाकडे पाहावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
शिवसेनेचा मूळ विचार आणि डीएनए हा हिंदुत्वाशी जोडलेला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी निष्ठा ठेवणारे कार्यकर्ते आजही त्याच मार्गावर आहेत. त्यामुळे डीएनएबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी स्वतःच्या राजकीय भूमिकेतील बदल आणि हिंदुत्वापासून झालेल्या दूराव्याचे उत्तर द्यावे.वर्धापन दिन सोहळ्यात संजय राऊत यांना भाषणाची संधी न मिळाल्याने उबाठा गटातील अंतर्गत संघर्षाची चर्चा रंगली. राऊत हे नेहमीप्रमाणे आक्रमक भाषणासाठी तयार होते, मात्र त्यांना व्यासपीठ मिळाले नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यातील मतभेद आता उघडपणे समोर येत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
संजय राऊत सातत्याने महायुतीवर आरोप करत असले, तरी निवडणुकांमध्ये जनतेने दिलेला कौल वेगळेच चित्र दाखवतो. महायुतीला यश मिळाले, तर महाविकास आघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. २०१९ मध्ये काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांनी इतरांवर विक्री-विकत घेण्याचे आरोप करण्यापूर्वी स्वतःच्या राजकीय निर्णयांचा विचार करावा.संजय राऊत वारंवार कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचे आरोप करतात. मात्र त्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे देत नाहीत. विचारांवर उभे राहिलेले कार्यकर्ते आणि नेते पैशाने विकत घेतले जात नाहीत. वैचारिक बांधिलकी आणि राजकीय निष्ठा यांची किंमत पैशात मोजता येत नाही, हे राऊतांनी समजून घ्यावे,असेही नवनाथ बन म्हणाले.
संजय राऊत इतरांवर ‘बाडगे’ असल्याची टीका करतात. मात्र हिंदुत्वाचा विचार सोडून काँग्रेसच्या सहवासात गेलेले कोण, हा प्रश्न जनतेला पडला आहे. महाराष्ट्रातील मतदारांनीही अशा राजकारणाला नाकारत स्पष्ट संदेश दिला आहे.संजय राऊत सातत्याने भाजपवर टीका करत असले, तरी काँग्रेससोबतच्या त्यांच्या वाढत्या जवळीकीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काँग्रेसची ‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही राजकीय शैली सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे उबाठा गटाचे भवितव्य आणि काँग्रेसशी त्यांचे संबंध याबाबत राऊतांनीच स्पष्टीकरण द्यावे, असेही ते म्हणाले. गिरीश महाजन यांच्याबाबत अवमानकारक शब्द वापरताना संजय राऊत यांनी राजकीय सभ्यतेचे भान ठेवावे. सतत वादग्रस्त वक्तव्ये करून उबाठा गटाचा तमाशा करणाऱ्यांनी इतरांवर वैयक्तिक टीका करण्यापेक्षा स्वतःच्या राजकीय भूमिकेचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचे नवनाथ बन म्हणाले.