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खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी; ठाकरेंच्या एका आवाजात भरपावसात हिंदू समाज एकवटला!

'पक्ष चोरला, धनुष्यबाण चोरला; मशाल आमच्याकडे आहे. 'ज्या मशालीने लंका जाळली ती मशाल आमच्याकडे असं म्हणत उद्धल ठाकरे यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:03 PM IST
खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी; ठाकरेंच्या एका आवाजात भरपावसात हिंदू समाज एकवटला!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी; ठाकरेंच्या एका आवाजात भरपावसात हिंदू समाज एकवटला!
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