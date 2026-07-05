/खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी; ठाकरेंच्या एका आवाजात भरपावसात हिंदू समाज एकवटला!

Uddhav Thackeray Shiivsena Ramraksha Andolan :ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षात मागील काही दिवसांत प्रचंड उलथापलाथ झाली. ठाकरेंचे 6 खासदार फुटले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले. यानंतर त्यांचे अत्यंत विश्वासू यांनी देखील त्यांची साथ सोडत एकनाथ शिंदेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात. पक्षाला लागलेली गळती रोखण्यासाठी आणि पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी उद्धव ठाकरे स्वत: मैदानात उतरले आहेत. खासदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वात मोठी राजकीय खेळी खेळी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरेंच्या रपावसात ठाकरेंच्या एका आवाजात हिंदू समाज एकवटला. भाजपच्या कार्यक्रमांमध्ये घुमणारा जय श्री रामचा नारा उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनात घुमला.
अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरीविरोधात ठाकरेंनी एल्गार पुकारला आहे. दादरच्या हनुमान मंदिरात उद्धव ठाकरे यांनी महाआरती केली. राम मंदिर ट्रस्ट भाजपचं ट्रस्ट झाल्याचा आरोप करत ठाकरेंनी आंदोलन सुरु केले. दादर पश्चिम इथल्या हनुमान मंदिराजवळ रामरक्षा महाआरती झाली. खासदार संजय राऊत, आमदार आदित्यठाकरे, सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, अजय चौधरी, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह हजारो शिवसैनिक या आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
तुम्ही पक्ष, बाण चोरला असेल पण मशाल आमच्या हातात आहे - उद्धव ठाकरे
हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेवून मंदिरे लुटत असाल तर मग हिंदू माफ नही करेगा. नको ती लोकं सत्ता भोगतायत आणि हिंदू भरडला जात आहे. पंतप्रधान बसवले आणि त्यांनीच हिंदूत्ववादी शिवसेना संपवण्यासाठी अफझलखानी विडा उचलला. काशी मथुरा किती लुटतील. मंदिरे लुटणारे सरकार तिथं बसल आहे. या लोकांची शिसारी येते. बद्रिनाथ इथल्या चोरीच्या घटना समोर येत आहेत असं म्हणत मंदिरांमध्ये होणाऱ्या दान चोरीबाबात संताप व्यक्त केला.
शिवसेनेने तिथं चांदीची वीट दिली होती, कुठं गेले हे सगळं. पैसे शौचालयात लपवले जात होते. करोडोचा माल लुटला जातोय. कमाईतील पैसे तुम्ही गायब करताय. लाज वाटली पाहिजे यांना हिंदू म्हणायची अशी टीका त्यांनी केली. पुन्हा हिंदुत्व जागे करायचे आहे. पावसात पेटलेली ही ठिणगी आहे. वानरसेनेने लंका जाळली होती. तुम्ही पक्ष, बाण चोरला असेल पण मशाल आमच्या हातात आहे. अन्यायाची लंका आम्ही जाळू. भोंदू हिंदू आम्हाला शिकवतात, त्यांनीही रामरक्षेसाठी यावे. पदवी लावून आचार्य नाही बनत. सागरगोटा आम्हाला शिवचरित्र शिकवतो. याची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. जागे राहा …हिंदूंना संमोहन केले जात आहे. राम मंदिराची तिजोरी चोरत आहेत. त्यांना जाब विचारा. चोरांना रामाचे नाव घ्यायचा अधिकार नाही. आमच्यावर आरोप करणारे चोररक्षा करतायत. ही ठिणगी गावागावात दिसली पाहिजे. सगळीकडे रामरक्षा पठण करा. एकजुटीने चोरांना तडीपार करूया. अब हिंदू माफ नही करेगा. संमोहन चालणार नाही आता. जोपर्यंत चोरीचा निकाल लागणार नाही तोवर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.