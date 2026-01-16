English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ulhasnagar Election Winner List: उल्हासनगर पालिकेतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी!

Ulhasnagar Municipal Election Winning Candidate List:  उल्हासनगर महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी पाहाय

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 03:39 PM IST
Ulhasnagar Election Winner List: उल्हासनगर पालिकेतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी!
उल्हासनगर महापालिका विजयी उमेदवारांची यादी

Ulhasnagar Municipal Election Winning Candidate List:  उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या (UMC) २०२६ निवडणुकीचा निकाल मतमोजणीनंतर हळूहळू लागत आहे. उल्हासनगरमध्ये एकूण ७८ जागा आहेत (२० वॉर्ड्समध्ये). सध्याच्या ट्रेंडनुसार, शिंदे गटाची शिवसेना अनेक ठिकाणी आघाडीवर आहे, तर भाजप चांगली स्पर्धा करत आहे. यातील विजयी उमेदवारांची यादी जाणून घेऊया.

 






प्रभाग विजयी गट / प्रवर्ग उमेदवार पक्ष
1
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 अर्चना करण काळे भाजप
सुनील सोनावणे शिंदेशेना
अश्विनी मढवी उद्धवसेना
ओमकार साळवे आप
 
ब (अनुसूचित जमाती महिला)
 सुरेखा पारधी भाजप
पूजा भोईर शिंदेशेना
अश्विनी जाधव राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
क (नागरिकांचा मागासवर्ग महिला)
 भावना ओवळेकर भाजप
जयश्री पाटील शिंदेशेना
मंगला पाटील उद्धवसेना
 
ड (सर्वसाधारण)
 सुनील राणा भाजप
दिलीप गायकवाड शिंदेशेना
शशिकांत मढवी काँग्रेस
मैनुद्दीन शेख मनसे
         
2
 
अ (नागरिकांचा मागासवर्ग)
 हरीश कनोजिया भाजप
होशियार सिंग लबाना शिंदेशेना
कैलास वाघ राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
ब (सर्वसाधारण महिला)
 मीना कौर लबाना भाजप
अनुष्का गोपलानी शिंदेशेना
यशिंका आडम राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
क (सर्वसाधारण महिला)
 संध्या मराठे भाजप
सविता राम पारवानी शिंदेशेना
भारती डिंगवानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
ड (सर्वसाधारण)
 भरत शिवनानी भाजप
जमनुदास पुरस्वानी शिंदेशेना
नीलेश चैनानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
तेजस सांगळे उद्धवसेना
         
3
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 आशा बिन्हाडे भाजप
संगीता कंडारे शिंदेसेना
बाळा मरोठीया उद्धवसेना
 
ब (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग)
 संजय घुगे भाजप
वंदना भदाणे शिंदेसेना
नीतू धनवार काँग्रेस
ज्योती पाटील वंचित बहुजन आघाडी
 
क (सर्वसाधारण महिला)
 दिव्या पाठक भाजप
चरणजीतसिंग कौर भुल्लर शिंदेसेना
विमल चौहान काँग्रेस
अल्फिया रफिक शेख उद्धवसेना
 
ड (सर्वसाधारण)
 कुलविंदर सिंग बैस भाजप
राजेंद्र सिंग भुल्लर शिंदेसेना
दिलीप मिश्रा उद्धवसेना
आनंद साळवे काँग्रेस
         
4
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 कपिल अडसूळ भाजप
नाना बागूल शिंदेसेना
के. पी. कांबळे उद्धवसेना
 
ब (नागरिकांचा मागासवर्ग महिला)
 सुरेखा आव्हाड भाजप
मंगल सानप शिंदेसेना
सीमा फुंडे उद्धवसेना
 
क (सर्वसाधारण महिला)
 शोभाताई जाधव भाजप
रूपाली म्हस्के शिंदेसेना
रूपाली हिंगोरानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुमन सिंग वंचित बहुजन आघाडी
 
ड (सर्वसाधारण)
 मनीष हिंगोरानी भाजप
कलवंत सिंग सहातो शिंदेसेना
संतोष गवारे उद्धवसेना
मनोज बनिया वंचित बहुजन आघाडी
         
5
 
अ (नागरिकांचा मागासवर्ग)
 राजकुमार जग्याशी भाजप
दिलीप जग्याशी शिंदेसेना
 
ब (सर्वसाधारण महिला)
 मीना आयलानी भाजप
निकिता सोनू छाप्रू शिंदेसेना
माया अगून आरपीआय (ए)
 
क (सर्वसाधारण महिला)
 गुंजन साधवानी भाजप
पद्मा खोतानी काँग्रेस
जयश्री थवानी साई
 
ड (सर्वसाधारण)
 नंदू छाप्रू भाजप
विक्की राजेंंद्रसिंग भुल्लर शिंदेसेना
रोहित गमलाडू काँग्रेस
सुनील गंगवानी साई
         
6
 
अ (नागरिकांचा मागासवर्ग)
 भूमी नाथानी भाजप
विकिसिंग लबाना शिंदेसेना
नीतू वलेचा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
ब (सर्वसाधारण महिला)
 आईशा वधारिया भाजप
प्रेरणा अजित माखिजानी शिंदेसेना
 
क (सर्वसाधारण महिला)
 हेमा पिंजानी भाजप
जया माखिजा शिंदेसेना
 
ड (सर्वसाधारण)
 दीपक छतलानी भाजप
महेश सुखरमानी शिंदेसेना
हितेश सचनानी काँग्रेस
नितीन रघवा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
         
7
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 कविता एडके भाजप
राजन वेलकर उद्धवसेना
विशाल हजारे शिंदेसेना
संतोष खेत्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
ब (नागरिकांचा मागासवर्ग महिला)
 गजानन बामनकर भाजप
संघामित्रा हजारे शिंदेसेना
लता खेत्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
क (सर्वसाधारण)
 लक्ष्मी सिंग भाजप
दुर्गाप्रसाद राय शिंदेसेना
सुभाष दोंदे काँग्रेस
कोमल थोरात उद्धवसेना
 
ड (सर्वसाधारण)
 सचिन यादव भाजप
मयूरकुमार लहाने शिंदेसेना
प्रवीण माळवे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दिलीप शिंदे उद्धवसेना
         
8
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 छाया चक्रवर्ती भाजप
गीता महाडिक शिंदेसेना
मीनाक्षी कारंडे काँग्रेस
दीपा बिरारे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
 ज्योती पाटील भाजप
सुश्मिता गोस्वामी शिंदेसेना
सीमा शर्मा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(क) सर्वसाधारण
 संजय सिंग भाजप
सुनील तलरेजा शिंदेसेना
विक्की आहुजा काँग्रेस
सुनील यादव राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ड) सर्वसाधारण
 राजेश वधारिया भाजप
रामचंद्रम ब्रह्मेश शिंदेसेना
येशूदास बोनतू काँग्रेस
नानी पुरस्वानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
         
9
 
अ (नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग)
 राजकुमार जग्याशी भाजप
डिम्पल ठाकूर शिंदेसेना
राजकुमार शर्मा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ब) सर्वसाधारण महिला
 दीपा पंजाबी भाजप
कविता सयानी शिंदेसेना
प्रियंका इसरानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
आशा इदनानी साई
 
(क) सर्वसाधारण
 पूनम गुप्ता भाजप
आकाश चक्रवर्ती शिंदेसेना
नीरज खत्री उद्धवसेना
निर्मला वर्मा राष्ट्रवादी (अजित पवार)
         
10
 
अ (अनुसूचित जाती)
 शुभांगी बहेनवाल भाजप
रवींद्र निकम शिंदैसेना
धनश्री पवार उद्धवसेना
साईनाथ खंडारे वंचित बहुजन आघाडी
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
 कोमल पांडे भाजप
राजश्री चौधरी शिंदेसेना
प्रमिला यादव- उद्धवसेना
निशा मेहबूब शेख काँग्रेस
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 भावना गिडवानी भाजप
गौतमी बागुल शिंदेसेना
इंदिरा नेरकर काँग्रेस
जहिरा शेख वंचित बहुजन आघाडी
 
(ड) सर्वसाधारण
 दीपक पांडे भाजप
राजेंद्र चौधरी शिंदैसेना
फजल रहेमान खान काँग्रेस
अ‍ॅड. विक्रम दमभलीकर उद्धवसेना
         
11
 
अ (अनुसूचित जाती महिला)
 राखी कनोजिया भाजप
सुनंदा चौरे उद्धवसेना
पूजा आंबेडकर साई
पंचशीला पवार राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग
 कैलास म्हात्रे भाजप
अभिषेक पालवे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
आदिनाथ पालवे उद्धवसेना
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 ज्योती बठिजा भाजप
कुसुम जावळे उद्धवसेना
शोभा जाधव काँग्रेस
मंगला गायकवाड राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ड) सर्वसाधारण
 दीपक सिरवानी भाजप
कुलदीपसिंग लबाना काँग्रेस
मोहम्मद अन्सारी उद्धवसेना
         
12
 
13
 
(अ) अनुसूचित जाती
 वंदना डोंगरे भाजप
सूरज सोनकांबळे शिंदेसेना
प्रशांत धांडे उद्धवसेना
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
 सुवर्णा सगळे भाजप
ज्योत्स्ना जाधव शिंदेसेना
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 लता पगारे भाजप
कांता पवार शिंदेसेना
प्रीती भोसले उद्धवसेना
 
(ड) सर्वसाधारण
 सुषमा घाग भाजप
प्रदीप गोडसे शिंदेसेना
दिलीप थोरात मनसे
         
14
 
(अ) अनुसूचित जाती महिला
 डॉ. संजीवनी कांबळे भाजप
लीला अशान शिंदेसेना
राधा धावरे उद्धवसेना
संगीता पगारे काँग्रेस
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग
 शीला मान्सुलकर भाजप
राजेश चांपूर शिंदेसेना
रघुनाथ कांबळी उद्धवसेना
राजेश पक्के काँग्रेस
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 नम्रता तरे भाजप
साक्षी सुर्वे शिंदेसेना
जयश्री सुर्वे उद्धवसेना
 
(ड) सर्वसाधारण
 उल्हास फाळके भाजप
चंद्रशेखर यादव शिंदेसेना
सचिन कदम मनसे
         
15
 
(अ) अनुसूचित जाती
 गौरव भालेराव भाजप
संगीता सपकाळे शिंदेसेना
राजेश कणसे उद्धवसेना
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
 शीतल बोडारे भाजप
निखिल पाटील शिंदेसेना
कल्पना बागुल मनसे
मानसी पातकर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 वसुधा बोडारे भाजप
काजल जग्याशी शिंदेसेना
 
(ड) सर्वसाधारण
 धनंजय बोडारे भाजप
अरुण अशान शिंदेसेना
         
16
 
(अ) सर्वसाधारण महिला
 अनंता रूपचंदानी भाजप
नेहा लुंड राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ब) सर्वसाधारण महिला
 कांचन लुंड भाजप
हरकिरण धामी कौर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(क) सर्वसाधारण
 शंकर लुंड भाजप
विजय राजवानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ड) सर्वसाधारण
 पवन वाघ भाजप
महेंद्र म्हात्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
         
17
 
(अ) अनुसूचित जाती
 रवींद्र परमार भाजप
राजू वाळंज शिंदेसेना
कमलेश शिरसाट राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राजेंद्र अंडागळे (उद्धवसेना)
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
 नैसी उदासी भाजप
सुमन सचदेव शिंदेसेना
सोनिया थदानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 सुहाना जेसवानी भाजप
निलू चांदवानी शिंदेसेना
लक्ष्मी वलेचा काँग्रेस
रिंकी धामेजानी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(ड) सर्वसाधारण
 अमर लुंड भाजप
रमेश चव्हाण शिंदेसेना
कुलदीप आयलसिंघनी काँग्रेस
         
18
 
(अ) अनुसूचित जाती महिला
 अश्विनी शिरसाठ भाजप
अंजली साळवे काँग्रेस
वंदना नरवाडे उद्धवसेना
 
(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
 वंदना रहाणे भाजप
शीतल सपकाळ काँग्रेस
वृषाली पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
(क) सर्वसाधारण
 अरविंद घोडेराव भाजप
  विजय ठाकूर काँग्रेस
  राहुल कोजने उद्धवसेना
 
(ड) सर्वसाधारण
 राजेश वानखडे भाजप
शंकर सोनेजा काँग्रेस
सचिन दिवटे उद्धवसेना
       
19
 
(अ) नागरिकांचा मागासवर्गीय
 विपुुल मयेकर भाजप
युवराज पाटील शिंदेसेना
अंकुश भोड उद्धवसेना
 
(ब) सर्वसाधारण महिला
 लक्ष्मी कुसीर्जा भाजप
मीना सोंडे शिंदेसेना
शीतल घोडके उद्धवसेना
माट्टा गहना हितेश राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
(क) सर्वसाधारण महिला
 रत्नमाला दुर्गे भाजप
मीनाक्षी पाटील शिंदेसेना
लक्ष्मी वलेचा काँग्रेस
 
(ड) सर्वसाधारण
 राजू गोपलानी भाजप
किशोर वनवारी शिंदेसेना
चरणसिंग लबाना उद्धवसेना
         
20
 
(अ) अनुसूचित जाती महिला
 सुनीता काकडे भाजप
कविता गायकवाड शिंदेसेना
जयश्री मानकर उद्धवसेना
सीमा उबाळे काँग्रेस
 
(ब) नागरिकांचा मागासवर्गीय महिला
 ललिता पाटील भाजप
अपेक्षा पाटील शिंदेसेना
करिष्मा चोळेकर उद्धवसेना
 
(क) सर्वसाधारण
 प्रधान पाटील भाजप
विजय पाटील शिंदेसेना
सागर तेजी उद्धवसेना
कुमार पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
