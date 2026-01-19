सिंधींच्या शहरात मराठीचा बोलबाला! आता मराठी महापौर बसवण्याच्या मागणीला जोर

Ulhasnagar Mahanagarpalika Election Result: महानगरपालिका निवडणुकीत मुंबईजवळील उल्हासनगर या शहराने लक्ष वेधलं आहे. नुकत्याच झालेल्या या निवडणुकीत मराठी भाषिक नगरसेवकांचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. एकूण 78 जागांपैकी तब्बल 39 जागांवर मराठी नगरसेवक निवडून आल्याने शहरात मराठी नेतृत्व अधिक बळकट झाले आहे. त्यामुळे मुंबईप्रमाणेच उल्हासनगरमध्येही मराठी महापौर असावा, अशी चर्चा आणि मागणी जोर धरू लागली आहे. उल्हासनगरातील
उल्हासनगरची पार्श्वभूमी
फाळणीच्या काळात देशातून विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाला कल्याणजवळील ब्रिटिशकालीन लष्करी छावणीत आणि आसपासच्या मोकळ्या जागांमध्ये वसवण्यात आले होते. उल्हास नदीजवळ वसलेल्या या भागाला पुढे उल्हासनगर असे नाव मिळाले. गेल्या अनेक दशकांपासून शहराच्या संस्कृतीवर, व्यापारावर आणि जीवनशैलीवर सिंधी समाजाचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात शहराची लोकसंख्या, रचना झपाट्याने बदलत आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक सिंधी कुटुंबे चांगल्या सुविधा, शिक्षण आणि आधुनिक सोयींसाठी ठाणे, कल्याण आणि अंबरनाथकडे स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे उल्हासनगरमध्ये सिंधी समाजाची संख्या हळूहळू कमी होत आहे. याच काळात मराठी तसेच उत्तर भारतीय समाजाची लोकसंख्या वाढताना दिसत आहे. या बदलाचा थेट परिणाम स्थानिक राजकारणावर आणि महापालिकेतील प्रतिनिधित्वावर झाला आहे.
समाजानुसार नगरसेवकांचे चित्र
एकूण 78 नगरसेवकांपैकी 39 मराठी समाजाचे म्हणजेच सुमारे 50 टक्के नगरसेवक निवडून आले आहेत. सिंधी समाजाचे 29 नगरसेवक असून त्यांचे प्रमाण सुमारे 37 टक्के आहे. याशिवाय शीख समाजाचे 5 आणि उत्तर भारतीय व बंगाली समाजाचेही 5 नगरसेवक निवडून आले आहेत. हे आकडे उल्हासनगरमधील बदलते सामाजिक संतुलन स्पष्टपणे दाखवतात.
राजकीय पक्षांचे गणित
शिंदेसेना आणि ओमी टीम यांच्या गटाकडून एकूण 36 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामध्ये 22 मराठी, 8 सिंधी, 4 शीख तसेच उर्वरित उत्तर भारतीय आणि बंगाली समाजातील नगरसेवकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे भाजपचे 37 नगरसेवक निवडून आले असून त्यामध्ये सिंधी समाजाचे 20, मराठी समाजाचे 13, 1 शीख आणि 3 उत्तर भारतीय किंवा बंगाली नगरसेवक आहेत. उर्वरित 5 नगरसेवकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे 2, काँग्रेसचा 1, 1 अपक्ष आणि साई पक्षाचा 1 नगरसेवक आहे. एकूणच सिंधी समाजाचे जवळपास 28 तर मराठीचे 35 नगरसेवक निवडून आले आहेत.
या निवडणूक निकालांमुळे उल्हासनगरमधील राजकीय समीकरणे नव्याने जुळवली जात आहेत. मराठी नगरसेवकांची वाढती संख्या पाहता, येत्या काळात मराठी नेतृत्व अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. बदलत्या लोकसंख्येप्रमाणेच आता शहराच्या कारभारातही नव्या अपेक्षा आणि नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.