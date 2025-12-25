ठाकरेंचे फोटो शाल टाकून झाकले; युतीच्या घोषणेनंतर 'एका' भाजप प्रवेशानं राडा; कुठं घडली घटना?

चंद्रशेखर भुयार, झी मीडिया, उल्हासनगर : (Political News) महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, त्या पर्वाचं नाव आहे 'ठाकरे पर्व'. कैक वर्षांती मतमतांतरं मागे सारत ठाकरे बंधू एकत्र आले आणि आता त्यांनी अधिकृत युतीची घोषणासुद्धा केली (Uddhav Thackeray, Raj Thackeray). ज्यामुळं राज्यभरातील ठाकरे समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. राज्यातील एक भाग मात्र यास अपवाद ठरला. कारण, एकिकडे आनंदाचं वाचतावरण असतानाच दुसरीकडे मात्र एका वादानं इतकं गंभीर वळण घेतलं की शिवसेनेच्या शाखेर आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या फोटोंवर शाल टाकून झाकण्यात आलं.
उल्हासनगर शिवसेना शाखेचा ताबा मिळवण्यावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत वाद झाला. एका पक्षप्रवेशानंतर इथं राजकीय तणाव, पोलिसांचा हस्तक्षेप अशीच स्थिती दिसून आली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील स्थानिक नेते धनंजय बोडारे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर शिंदे गटाने त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या श्रीराम नगर शाखेचा ताबा घेतला. ही बाब उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना कळताच त्यांनी शाखेत जाऊन जाब विचारला.
कार्यकर्त्यांच्या जाब विचारण्यावरून काही वेळ वातावरण तणावाचं झालं. यावेळी शाखेतील उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे फोटो शाल टाकून झाकण्यात आले आणि त्या जागी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो लावण्यात आले. ही माहिती मिळताच एका तासानंतर शिवसेना उबाठा गटाचे पदाधिकारी काशिनाथ तरे आपल्या कार्यकर्त्यांसह थेट श्रीराम नगर शाखेत दाखल झाले. यावेळी दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाले .
परिस्थिती चिघळत असल्याची माहिती मिळताच विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि दोन्ही गटांना वेगळे करत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी अरुण अशान आणि राजेंद्र चौधरी यांनी शाखेत उपस्थित राहून काशिनाथ तरे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतर तात्पुरता समेट करण्यात येत विषयावर पडदा टाकण्यात आला.